בזק תשמש כנותנת חסות בגביע המדינה בכדורסל

איגוד הכדורסל הודיע היום (שלישי) על נותן החסות הראשי למפעל הגביע השנה, חברת בזק. במסגרת החסות, תקבל בזק בין היתר פרסום במגרשים על גבי הפרקט ועל מסכי הלדים ושם מפעל גביע המדינה לנשים ולגברים השנה יהיה - גביע המדינה בזק.

בשלב הראשון של שיתוף הפעולה תתקיים מחר הגרלת משחקי רבע גמר הגמר בגברים, בהשתתפות 8 הקבוצות הראשונות בליגת העל עם תום הסיבוב הראשון. כזכור, הקבוצות ממקומות 1-4 תשחקנה נגד הקבוצות ממקומות 5-8, כאשר הביתיות תיקבע בהגרלה.

שחקני נבחרת ישראל בעבר, ארז מרקוביץ ורביב לימונד, ייקחו חלק בהגרלה כאשר לצידם דניאל שמעוני, סמנכ"ל החטיבה העסקית בחברת בזק. משחקי רבע הגמר בגברים יתקיימו בין 31 בינואר ל-2 בפברואר, ומשחקי חצי הגמר והגמר יתקיימו בין 15 בפברואר ל-19 בפברואר בהיכל מנורה מבטחים. משחקי חצי הגמר בנשים יתקיימו ב-22 בפברואר, ומשחק הגמר ב-25 בפברואר בבית מכבי בראשון לציון.

גביע המדינה בזק (איגוד הכדורסל)

ניר דוד, מנכ"ל בזק, אמר: "בזק גאה לעמוד בחזית הספורט הישראלי ולהעניק חסות ראשית למפעל הכדורסל הכי ישראלי שיש. כחברה המחברת בין אנשים מכל רחבי הארץ, החיבור לגביע המדינה שהינו אירוע שמאחד קהלים סביב מצוינות והישגיות, הוא טבעי ומתבקש עבורנו. אנו מאחלים הצלחה רבה לכלל הקבוצות המשתתפות ומחכים יחד עם האוהדים לרגעי השיא של 'גביע המדינה בזק".

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, מסר: "אנו גאים בשיתוף הפעולה עם חברת בזק, מהחברות המובילות במשק, שמעניקה רוח גבית חשובה למפעל יוקרתי כמו גביע המדינה ומהווה עדות לעוצמה של הכדורסל הישראלי ולחיבור ההולך וגדל בין ענפי הספורט לחברות המובילות במשק. מפעל גביע המדינה הוא אחד מרגעי השיא של הכדורסל הישראלי, ואני בטוח שהחיבור בנינו יהיה ארוך טווח".