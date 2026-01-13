כריס ג'ונס ומוטלי בסגל של הפועל ת"א נגד הגליל

הפועל תל אביב ידעה שיש לה שלושה משחקים השבוע ובכולם היא רוצה לנצח. הראשון היה נגד מכבי עירוני רמת גן ואכן האדומים ניצחו, השלישי יהיה ביום שישי ביורוליג נגד וילרבאן והשני יהיה הערב (שלישי, 20:40) נגד הפועל גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים, במפגש שנועל את הסיבוב הראשון בליגה.

מוליכת היורוליג נקלעה לשני הפסדים רצופים, אך התאוששה מהאירוע עם שני ניצחונות רצופים על דובאי ועל מכבי עירוני רמת גן בזיסמן. הערב חניכיו של דימיטריס איטודיס ינסו להמשיך במומנטום, במטרה לסגור את הסיבוב הראשון במקום הראשון, כשניצחון אכן יבטיח זאת.

במשחק הקודם איטודיס בחר לרשום את וסיליה מיציץ’ ובכך הוא חתם את עשרת הרישומים שמותרים לו בעונה בליגת ווינר סל, כשמי שלא יירשם כבר וגם יעזוב את הקבוצה הוא ברונו קבוקלו. הברזילאי ייפרד מהקבוצה אחרי שנה וחצי ויעבור לדובאי, לאחר שהעסקה סוכמה לחלוטין.

איטודיס: "המטרות שלנו שונות משל רמת גן"

בנושא אחר, יפתח זיו קיבל פנייה מהפועל חיפה ושוקל אותה, כאשר הוא ממעט לשחק בליגה ולא משחק בכלל ביורוליג. לאחרונה הוצע לשחקן לעבור למכבי ראשון לציון בשכר דומה, אך הוא סירב לזה ויהיה מעניין לראות אם דווקא לקבוצה מהלאומית הוא כן ירצה לעבור, או שיעדיף כבר להישאר בהפועל ת”א.

בחזרה למשחק, אלו חמשת הזרים אותם בחר לרשום דימיטריס איטודיס: ג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס, קולין מלקולם, טאי אודיאסי ואיש וויינרייט. היווני לקראת המפגש: “ישנה חשיבות רבה מאוד להמשיך ולהתחרות ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו נבצע רוטציה מסוימת בסגל כדי לשמור על כולם רעננים, גם בהתחשב בכך שיש לנו כמה פציעות קלות. אנחנו ניגשים למשחק נגד גליל עליון במלוא הרצינות, בדיוק כפי שעשינו עד עכשיו”.