אביו של כארם זועבי חתם כמאמן בני מוסמוס

אדהם זועבי חוזר לאמן כדורגל בישראל. המאמן, בן ה-46, שסיים במרץ 2025 לעבוד יחד עם הפועל מועדון כדורגל עירוני סנדלה גלבוע, חוזר למגרשים והפעם – להפועל בני מוסמוס, הקבוצה אותה העלה לליגה א' צפון לפני שנתיים. מדובר במאמן המגדל צמד בנים (כארם ועומרי) המשחקים מעבר לים, בפורטוגל.

זועבי, בן למשפחה מיוחסת וכזו שהוציאה כדורגלנים ומאמנים לכר הדשא הישראלי, יהיה למחליפו של נסים אגברייה שבאחרונה עבר תאונת דרכים. אגברייה, כך הוחלט במועדון, ישמש כמנהל מקצועי, ויהיה כיד עזר לאדהם זועבי בבני מוסמוס שיחדיו ינסו להישאר בליגה מהר ככל האפשר, כשאם יהיה מעבר לכך – בונוס בעבור כולם.

זועבי, המוכר מאוד במחוז הצפוני, מגיע חזרה, כאמור, לליגה א' צפון, כשהפועל בני מוסמוס נמצאת לה במקום ה-10 בטבלת הליגה, זאת לאחר סיבוב ראשון. ארבעה ניצחונות, לצד שש תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, כשמאזן השערים של הקבוצה עומד על 22:16, ולרשותה 18 נקודות. לא פחות מחמש קבוצות להן 18 נקודות, פער של נקודה מהמקום השביעי.

הפועל בני מוסמוס ציינו ברשתות החברתיות: "אוהדים יקרים, אנחנו שמחים להודיע ​​על צירופו של המאמן אדהם זועבי לקבוצה האהובה שלנו. מינוי זה מגיע לבקשתו של המאמן הנוכחי נסים אגברייה, שביקש לקחת הפסקה מאימון כדי לעבור בדיקות רפואיות נחוצות בעקבות תאונת דרכים".

"נסים יישאר בקבוצה כמנהל המקצועי. אדהם זעובי ייכנס לתפקיד המאמן הראשי. אדהם זועבי אימן את הקבוצה בעבר, לפני שתי עונות, והוביל אותה לעלייה היסטורית לליגה א'. הוא בן למשפחת מוסמוס. אנו מאחלים לאדהם ולקבוצה שלנו כל טוב והצלחה, ומאחלים לנסים החלמה מהירה".