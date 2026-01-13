יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:05
כדורגל ישראלי

אביו של כארם זועבי חתם כמאמן בני מוסמוס

אהדם זועבי, אביהם של כארם ועומרי, המשחקים בחו"ל, חוזר לקדנציה שנייה בקבוצה מליגה א', אותה העלה ליגה בעונת 2023/24. המטרה: הישארות בליגה

|
אדהם זועבי ונסים אגברייה (באדיבות המועדון)
אדהם זועבי ונסים אגברייה (באדיבות המועדון)

אדהם זועבי חוזר לאמן כדורגל בישראל. המאמן, בן ה-46, שסיים במרץ 2025 לעבוד יחד עם הפועל מועדון כדורגל עירוני סנדלה גלבוע, חוזר למגרשים והפעם – להפועל בני מוסמוס, הקבוצה אותה העלה לליגה א' צפון לפני שנתיים. מדובר במאמן המגדל צמד בנים (כארם ועומרי) המשחקים מעבר לים, בפורטוגל.

זועבי, בן למשפחה מיוחסת וכזו שהוציאה כדורגלנים ומאמנים לכר הדשא הישראלי, יהיה למחליפו של נסים אגברייה שבאחרונה עבר תאונת דרכים. אגברייה, כך הוחלט במועדון, ישמש כמנהל מקצועי, ויהיה כיד עזר לאדהם זועבי בבני מוסמוס שיחדיו ינסו להישאר בליגה מהר ככל האפשר, כשאם יהיה מעבר לכך – בונוס בעבור כולם.

זועבי, המוכר מאוד במחוז הצפוני, מגיע חזרה, כאמור, לליגה א' צפון, כשהפועל בני מוסמוס נמצאת לה במקום ה-10 בטבלת הליגה, זאת לאחר סיבוב ראשון. ארבעה ניצחונות, לצד שש תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, כשמאזן השערים של הקבוצה עומד על 22:16, ולרשותה 18 נקודות. לא פחות מחמש קבוצות להן 18 נקודות, פער של נקודה מהמקום השביעי.

הפועל בני מוסמוס ציינו ברשתות החברתיות: "אוהדים יקרים, אנחנו שמחים להודיע ​​על צירופו של המאמן אדהם זועבי לקבוצה האהובה שלנו. מינוי זה מגיע לבקשתו של המאמן הנוכחי נסים אגברייה, שביקש לקחת הפסקה מאימון כדי לעבור בדיקות רפואיות נחוצות בעקבות תאונת דרכים".

"נסים יישאר בקבוצה כמנהל המקצועי. אדהם זעובי ייכנס לתפקיד המאמן הראשי. אדהם זועבי אימן את הקבוצה בעבר, לפני שתי עונות, והוביל אותה לעלייה היסטורית לליגה א'. הוא בן למשפחת מוסמוס. אנו מאחלים לאדהם ולקבוצה שלנו כל טוב והצלחה, ומאחלים לנסים החלמה מהירה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */