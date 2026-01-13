זהב אולימפי וסגנון התקפי: זהו גוסטבו לאאל

לגוסטאבו לאאל, המאמן המיועד של מכבי נתניה, יש מדליית זהב אולימפית. הברזילאי היה גאה מאוד לזכות בה עם נבחרת מולדתו באולימפיאדה ביפן שהתקיימה בקיץ 2021. אמנם הוא לא עשה זאת כמאמן ראשי, אלא כעוזרו של אנדרה ז'ארדינה, אך תרומתו להישג הייתה עצומה, ובמהלך הקמפיין הוא צבר ניסיון עשיר במגוון היבטים.

תחילה היה זה טורניר המוקדמות, בו הוקצו לדרום אמריקה שני כרטיסים בלבד. אחרי שפישלו בתוצאות תיקו מול קולומביה ואורוגוואי, היו הברזילאים זקוקים לניצחון על ארגנטינה במחזור האחרון. החבורה בתכלת-לבן כבר הבטיחה על עלייתה, והגיעה ללא לחץ במטרה להדיח את היריבה המושבעת. זה לא עלה בידה, כי מתיאוס קוניה כבש צמד בדרך ל-0:3 חלק של ברזיל.

קוניה, כיום במנצ'סטר יונייטד, היה ברשימה מכובדת של כוכבים אחריהם עקב לאאל במסגרת ההכנות לטורניר האולימפי. אחד התפקידים שלו היה לנסוע ברחבי אירופה כדי לבדוק את כושרם, וכך הוא יצר קשר עם מגוון של מועדונים גדולים. הוא ליווה את רישארליסון (אז אברטון, וכיום בטוטנהאם), את אנתוני (אז באייאקס, וכיום בבטיס אחרי קדנציה אומללה במנצ'סטר יונייטד), את דוגלאס לואיס (אז באסטון וילה, וכיום מושאל מיובנטוס לנוטינגהאם פורסט), ואת ברונו גימראייש (אז בליון, וכיום בניוקאסל). בטורניר האולימפי עצמו, שנדחה בשנה בגלל מגיפת הקורונה, הצטרף כקפטן גם המגן האגדי דני אלבס, שחזר לקדנציה שניה בברצלונה זמן קצר לאחר מכן.

גוסטבו לאאל (IMAGO)

במהלך המשחקים האולימפיים, היה אחראי לאאל בין היתר על ניתוח היריבות ומתן הוראות ספציפיות לשחקניו. ברזיל ניצחה את גרמניה 2:4 בשלב הבתים עם שלושער של רישארליסון, גברה בפנדלים על מקסיקו בחצי הגמר וחגגה עם 1:2 בהארכה בגמר מול ספרד, בשורותיה שיחקו פדרי, דני אולמו, מארק קוקורייה, מרטין סובימנדי, מיקל מרינו, מיקל אויירסבאל ואריק גארסיה. הקרב התקיים ביוקוהמה, בדיוק באצטדיון בו זכתה ברזיל בגביע העולם ב-2002, והתרגשותו של לאאל הייתה עצומה. "בכיתי כשראיתי את הדגל ושמעתי את ההמנון. הייתה לי צמרמורת בכל הגוף. ידעתי שהאולימפיאדה תשנה את חיי כאשר קיבלתי את ההצעה להיות עוזר מאמן, וכך היה", הוא סיפר.

אנדרה ז'ארדינה בחר בלאאל בזכות הצלחתו בפלומיננזה. לאאל, כיום בן 39, מעולם לא שיחק כדורגל מקצועני, והחל את עבודתו בקבוצות זעירות, עד שמונה ב-2014 להדריך את הקבוצה עד גיל 17 באחת האימפריות הגדולות של ריו דה ז'ניירו. עבודתו זכתה להערכה, והוא נדד בין מספר תפקידים במועדון. בין היתר, נשלח לאאל ב-2018 לסלובקיה, שם נוצר שיתוף פעולה עם מועדון קטן מהעיר שאמורין.

מטרת פלומיננזה הייתה להשתמש בו כסוג של קבוצת בת בליגה הסלובקית השנייה, ולשלוח לשם בהשאלה ברזילאים צעירים שיתנסו בכדורגל אירופי. גם עבור לאאל עצמו היה זה ניסיון מרתק וחשוב. הוא קיבל לידיו סגל עם מספר רב של סלובקים לא מוכשרים במיוחד, והשתדל לשדרג את יכולתם המקצועית. על הדרך, הוא למד לראשונה לתקשר עם שחקנים שלא מדברים פורטוגלית. לאאל פיזר אופטימיות והצהיר כי יעשה את המקסימום כדי לעלות לליגה הראשונה לפני לוח הזמנים שגיבשה הנהלת פלומיננזה, אך זה לא עלה בידו. למעשה, שיתוף הפעולה של המועדון הברזילאי עם שאמורין הופסק במהרה, ולאאל שב לריו כדי לעבוד הפעם עם הקבוצה עד גיל 20. ההרפתקה באירופה תועיל לו, ללא ספק, לקראת המעבר הבא, למשל, למכבי נתניה.

גוסטבו לאאל (IMAGO)

העיתונאי הברזילאי ויקטור לסה, המסקר את פלומיננזה, מספר: "לאאל עשה עבודה מצוינת. הוא טיפח שחקנים צעירים, בין היתר את אנדרה שמשחק כיום בוולבס בפרמייר ליג, ואת מתיאוס מרטינלי שהפך לאחד הכוכבים המובילים בפלומיננזה. במועדון היו מרוצים ממנו מאוד". לא מפתיע, אם כך, שאנשי פולמיננזה המליצו לאנדרה ז'ארדינה בחום על לאאל כאשר הוא חיפש עוזר. כך עשה גם פרננדו דיניז, מהמאמנים הבכירים בברזיל, אותו הכיר לאאל באחת ההשתלמויות. לדבריו, הם הפכו לחברים שנפגשים באופן קבוע על מנת לדסקס ענייני כדורגל, ולא רק.

לאאל עצמו היה בטוח שזה הצעד הנכון עבורו. "ידעתי שאצטרך לעבוד כעוזר מאמן כדי להתנסות במצבים שונים ולחדד את המחשבה. היה ברור גם שחייבים לעשות זאת לצד מאמן שמסכים איתי לגבי סגנון המשחק. אנדרה ז'ארדינה הוא כזה, ועזרנו אחד לשני להתפתח", הוא סיפר. ז'ארדינה מצידו לא רק שיבח את עוזרו בכל הזדמנות והעניק לו קרדיט רב על הזכייה במדליות הזהב באולימפיאדה, אלא גם ביקש ממנו להמשיך בשיתוף פעולה כאשר קיבל ב-2022 הצעה מאתלטיקו סן לואיס.

מדובר בשלוחה המקסיקנית של אתלטיקו מדריד, שנוסדה בגרסתה הנוכחית ב-2017. אוהדי המועדון החדש התרגשו כאשר הברזילאים הביאו סגנון אטרקטיבי במיוחד. ז'ארדינה הרשים מאוד, וב-2023 פותה לעזוב לטובת אמריקה, אחד המועדונים הגדולים ביותר במקסיקו. הוא רצה לקחת איתו את לאאל גם לשם, אך הפעם בחר השותף הצעיר שהגיע הזמן לצאת לדרך עצמאית. הנהלת אתלטיקו סן לואיס קידמה אותו למאמן ראשי והעניקה לו את כל הסמכויות. התוצאות בחודשים הראשונים היו מרהיבות בכל קנה מידה.

עם לאאל על הקווים, סיימה אתלטיקו סן לואיס במקום השביעי באפרטורה בשלהי 2023, התוצאה הטובה ביותר בתולדותיה הקצרים. היא העפילה לפלייאוף, שם חוללה שתי סנסציות ועלתה לחצי הגמר בו פגשה את אמריקה של ז'ארדינה. לאאל היה אופטימי לקראת המפגש עם המנטור לשעבר, אך הובס 5:0 במשחק הראשון, וניצחון 0:2 בגומלין הביתי לא שינה הרבה. כך או כך, הוא זכה להערצה מצד האוהדים והתקשורת, הן בזכות ההישג ההיסטורי, והן בשל הכדורגל ההתקפי והכיפי.

גוסטבו לאאל (IMAGO)

הסגנון של לאאל בנוי על החזקת כדור בכל מחיר. הוא מנחה את שחקני ההגנה להתמסר ביניהם, משתף גם את השוער בהנעת הכדור, ומזמין לחץ גבוה מצד היריבים. לפעמים, ביצעו שחקני אתלטיקו סן לואיס מסירות יומרניות אפילו בתיבת השוער, והמאמן עודד אותם לקחת סיכונים ולשחק בנגיעה אחת במידת האפשר. ואז, כאשר רוב שחקני היריב יצאו קדימה במטרה לחטוף את הכדור, השתדלה אתלטיקו סן לואיס לצאת להתקפות מהירות מול העורף הדליל. אם היריב לא התפתה להפעיל לחץ גבוה מדי, נהנתה הקבוצה של לאאל לבנות את ההתקפות בסבלנות, עם תנועה בלתי פוסקת ללא כדור וחילופי מקומות.

"אני תמיד רוצה את הכדור אצלי, ותמיד רוצה להבקיע. גם אם אנחנו מובילים 0:2 לא נסתגר ונחפש את השער השלישי, ואז את הרביעי. גם כשאנחנו מובילים, אני מבצע חילופים התקפיים ושולח חלוצים במקום קשרים. האוהדים מרוצים מזה וגאים בנו. זה גורם להם אושר", הוא סיפר על עבודתו באתלטיקו סן לואיס. גם הוא עצמו היה מאושר, אך אחרי ההעפלה לחצי הגמר מכרה הנהלת המועדון מספר שחקני מפתח, הסגל נחלש, והתוצאות בתחילת 2024 היו גרועות. במשך כחודשיים דווח בתקשורת על האפשרות שיפוטר, וגם על נטייתו להתפטר. לבסוף, יממה אחרי שהוכרז באפריל כי החליט להישאר, הודיע המועדון על פרידה "בהסכמה הדדית".

העיתונאי אריק גומס, מהפרשנים הבכירים במקסיקו, מספר: "כעוזרו של ז'ארדינה, לאאל היה אחראי בעיקר על ההיבטים ההתקפיים, וגם על פיתוח השחקנים הצעירים בסגל. גם כמאמן ראשי, הוא הלך על התקפה בכל מחיר. לפעמים הוא היה נועז והרפתקן מדי והפקיר את ההגנה. הצלחתו כמאמן ראשי היתה מסחררת, אבל אתלטיקו מדריד לא רוצה להשקיע יותר מדי בשלוחה המקסיקנית וקשה לעבוד שם לאורך זמן. לאאל נאלץ לעזוב".

גוסטבו לאאל (IMAGO)

העיתונאית פאולינה בנאבנטה, המסקרת את אתלטיקו סן לואיס, טוענת כי האוהדים עדיין מתגעגעים ללאאל. "גוסטאבו הוא מאמן יסודי שמעניק יחס אישי לשחקנים ומשתדל להכיר אותם לעומק. הוא בן אדם טוב וחיובי, וזה אחד הדברים החשובים ביותר עבור מאמן מצליח. הוא מקפיד על סגנון אחיד בכל הקבוצות במועדון, כולל האקדמיה. החזקת הכדור קריטית עבורו, והסגנון שלו נאה מאוד לעין. הוא משחק בדרך כלל במערך 3-3-4 ומשתמש בשחקני אגף כדי לצאת להתקפות מעבר מהירות כאשר יש שטחים נרחבים לפניהם. מצער שהוא החליט לעזוב אחרי מכירת החיסול, וכולם כאן מאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו. יש לו פוטנציאל להשיג דברים גדולים בקריירה", היא אומרת.

המוניטין שצבר במקסיקו סלל את דרכו של לאאל לג'וב הבא, והוא מונה בדצמבר 2024 למאמן אברטון ויניה דל מאר הצ'יליאנית. המועדון נשלט על ידי קונצרן פאצ'וקה ממקסיקו, וזו הייתה הסיבה המרכזית להחתמתו אחרי שההנהלה לא הצליחה להאריך את חוזהו של אסטבן סולארי הארגנטיני. גם בפתיחת קדנציה זו פיזר לאאל אופטימיות כהרגלו, אך הפעם זה ממש לא עבד, והייתה זו המפלה המשמעותית הראשונה בקריירה. הוא שרד רק עד תחילת מרץ, ניהל 8 משחקים בלבד, רשם בהם ניצחון דחוק אחד, ופוטר כשהכותרות מגדירות אותו כמאמן עם המאזן הגרוע ביותר בתולדות הקבוצה. האוהדים תיעבו אותו כמעט מהרגע הראשון, ואיש בצ'ילה לא מסוגל לומר עליו מילה טובה.

העיתונאי דייגו פראלטה, המסקר את אברטון ויניה דל מאר, מספר: "התקופה של לאאל בקבוצה הייתה קטסטרופלית. הכל התחיל במחנה טרום עונה שתוכנן רע מאוד. הקבוצה נסעה בשיא הקיץ למקום הלוהט ביותר בצ'ילה, וערכה אימונים כפולים בחום של 40 מעלות. זה התיש את השחקנים לחלוטין עוד לפני שהעונה יצאה לדרך. במחזורים הראשונים, מספר שחקני מפתח מתחו שרירים ונפצעו בגלל המאמץ המיותר הזה. לאאל לא הצליח למצוא את הנוסחה הנכונה, שינה את ההרכבים בכל משחק, ושיבץ שחקנים בתפקידים לא טבעיים עבורם. בגללו החמיצה אברטון את העליה לקופה סודאמריקנה, והעונה המשיכה רע גם בלעדיו. היא כמעט הסתיימה בירידת ליגה".

פיאסקו מסוג זה עלול לערער ביטחון עצמי אצל מאמן צעיר, ומבחינת לאאל זה התפקיד האחרון עד כה. הוא לקח מספר חודשים להתאוששות, וכעת צפוי להגיע לישראל לקראת התנסות חדשה עבורו. ההצלחה לא מובטחת, כמובן, אך מדובר בבחירה מסקרנת עם פוטנציאל משמעותי. ללאאל השקפת עולם ברורה מאוד, הוא ניחן ביחסי אנוש טובים, וצבר ניסיון עשיר במדינות שונות כולל סלובקיה. ברוב המקומות בהם עבד הוא הותיר רושם חיובי ביותר, וברזומה שלו עבודה עם כוכבים ברזילאים גדולים בנבחרת. לא בכל יום מגיע לליגת העל אלוף אולימפי, ואפשר לקבל אותו בזרועות פתוחות. נתניה אמורה להציג כדורגל התקפי מאוד בקדנציה של הברזילאי, ומשעמם זה בוודאי לא יהיה.