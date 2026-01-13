יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

גד עמוס ביקש לעזוב באופן מיידי את בני ריינה

אחרי שאיבד את המקום שלו בין הקורות לגליקליך העונה, השוער הוותיק בן ה-37 של הצפוניים פנה לראשי ההנהלה וביקש לעזוב. רן בן שמעון ביקר באימון

|
גד עמוס (חג'אג' רחאל)
גד עמוס (חג'אג' רחאל)

גד עמוס היה אחד הכוכבים הגדולים של מכבי בני ריינה תחת שרון מימר, כשהפך לאחד השוערים הטובים בליגה בקבוצה שרצה היטב, ואף הגיעה לפלייאוף העליון. המאמן עזב, הגיע סלובודאן דראפיץ’, מאז גם אדהם האדיה וגד עמוס כבר לא השוער הראשון אצל הצפוניים.

השוער הוותיק נמצא על הספסל במשחקים האחרונים כשליאור גליקליך פותח במקומו, וכעת גד עמוס פנה לראשי המועדון בבקשה לאסוף באופן מיידי את מכבי בני ריינה. אחרי המחזור ה-11 נגד טבריה, עמוס איבד את מקומו לגליקליך וסופר כבר שבעה משחקים בהם לא פתח.

עמוס בן ה-37 ביקש לעזוב לתחנה הבאה, כאשר נזכיר שמצבה של ריינה גם לא מזהיר בלשון המעטה, עם צד אחד כבר בדרך ללאומית. הצפוניים עם שבע נקודות בלבד לאחר 18 מחזורים ועם שני ניצחונות בודדים, כאשר הם נועלים את הטבלה ורחוקים תשע נקודות מחוף המבטחים.

בנושא אחר, אתמול (שני) ביקר באימון הבוגרים ובמחלקות הנוער מאמן נבחרת הבוגרת של ישראל, רן בן שמעון, עם הצוות שלו. המאמן הלאומי דיבר עם השחקנים ועם הצוות ופגש את מאמני מחלקת הנוער.

