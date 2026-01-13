יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:03
"זה לא הוגן": לואיס אנריקה הפסיד תואר ראשון

מאמן פ.ס.ז' חווה את טעם ההדחה בצרפת לראשונה כמאמן פ.ס.ז' עם 1:0 נגד פאריס FC בגביע: "אם להפסיד אז ככה". המספרים החד צדדיים מההפסד ושל הקבוצה

לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

שנתיים ברציפות שפאריס סן ז’רמן החזיקה בתואר מחזיקת הגביע הצרפתי, אך השנה תהיה מחזיקה חדשה. הקבוצה מעיר האורות הופתעה בענק אתמול (שני) עם הפסד 1:0 לקבוצה אחרת מעיר האורות, כאשר פאריס FC הדהימה בדרך לרבע הגמר של המפעל.

חניכיו של לואיס אנריקה הגיעו למשחק רק אחרי שזכו בתואר בדמות הסופר קאפ הצרפתי עם ניצחון בפנדלים על מארסיי, אבל ישר לאחר מכן כאמור הפסידו תואר אחר בדמות הגביע. בכל מקרה, ג’ונתן איקונה הכריע את ההתמודדות עבור פאריס FC בדקה ה-74.

לואיס אנריקה ניסה להסביר בסיום: “קל מאוד לתאר את המשחק הזה. יצרנו המון מצבים, עשינו את העבודה שלנו, שלטנו, לא היו בעיות במשחק, אבל בענף הזה צריך לכבוש. היריבה עשתה את זה, אנחנו לא. אני מאוד שמח ממה שראיתי, מאיך ששיחקנו. זה לא הוגן, אבל חייבים לקבל את זה”.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' מודים לקהל בסיום (IMAGO)

עוד אמר: “אני מאחל לפאריס FC בהצלחה בהמשך הטורניר. הפסדתי תואר ראשון בפ.ס.ז’? בתוצאה כן, אבל ממה שראיתי בזמן המשחק היינו טובים יותר בהרבה, צריך לדעת איך להפסיד. ברור לי שזו תוצאה מוזרה מאוד. אם הייתי חייב להפסיד משחקים, מעדיף שזה יהיה בצורה הזו”.

קצת מספרים. המאמן הספרדי אכן צדק וקבוצה לפי המספרים שלטה לחלוטין, כאשר אלופת אירופה החזיקה בכדור 70% מהזמן, בעטה 25 פעמים לעומת 4 של היריבה, יצרה ארבעה מצבים גדולים לעומת אחת של היריבה, שוערה עצר בעיטה אחת לעומת 7 של היריבה וקיבלה 8 קרנות לעומת 0 של היריבה.

1,070 ימים עברו מאז הפעם האחרונה שפאריס סן ז’רמן הפסידה במפעל הזה. שנתיים, 11 חודשים וחמישה ימים מאז ה-8 בפברואר 2023, שם נגמר 2:1 למארסיי ואת החבורה מעיר האורות אימן כריסטוף גאלטייה. רצף 13 הניצחונות של המועדון בגביע נגמר לו.

