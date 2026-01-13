הפתעת ענק: פ.ס.ז' הודחה מהגביע הצרפתי

הפתעה ענקית בגביע הצרפתי. פאריס סן ז’רמן נכנעה 1:0 אמש (שני) ליריבתה העירונית פ.צ פאריס והודחה מהמפעל כבר בשלב 32 האחרונות. על הקבוצה של לואיס אנריקה עוברת עונה לא פשוטה כשהם נמצאים במקום השני בלבד בליגה, ודווקא אחרי הניצחון בסופר קאפ על מארסיי הגיע ההפסד הכואב במפעל השני בחשיבותו.

פ.ס.ז’ אומנם שלטה במשחק והגיעה ללא פחות מ-25 בעיטות לשער מול ארבע בלבד של יריבתה, אבל מי שמצא את הרשת בסופו של דבר היה ג’ונתן איקונה, שקיבל כדור מאילן קבל וסיים נהדר לרשת. פ.צ פאריס ממשיכה לשלב שמינית הגמר, בעוד שהחבורה של אנריקה תיאלץ להסתפק במפעלים אחרים.

ג'ונתן איקונה חוגג את שער הניצחון (IMAGO)

כעת, אלופת אירופה המכהנת תקווה לשים את ההדחה המפתיעה מאחוריה, כשהיא תפגוש ביום שישי (16.1, 22:00) את ליל במסגרת הליגה הצרפתית, ממש לפני שתחזור לשחק במסגרת ליגת האלופות, שם היא תתארח בפורטוגל אצל ספורטינג ליסבון.