יום שלישי, 13.01.2026 שעה 01:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
13902-78512הפועל גליל עליון

אח של עופר ינאי שותף בספונסר של הפועל חיפה

לאחר שאדיר סבג הודיע על כניסת VisionWave כספונסר במועדון, למעשה שמוליק ינאי בעל אחזקה מהותית בחברה שנסחרת בנאסד"ק. סבג: "עופר לא קשור לכלום"

|
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

שמוליק ינאי, אחיו של עופר ינאי, קשור באחזקה מהותית ב-Visionwave, שכזכור הוכרזו כספונסר הראשי של הפועל חיפה והוציאו את הצפוניים לעידן חדש, בהובלת אדיר סבג. לא מכבר בלייד ריינג׳ר בבעלות שמוליק ינאי חתמה על הסכם מחייב למכירת חברת סולאר דרון שבבעלותו לחברת VisionWave האמריקאית.

בהתאם להסכם המחייב, קיבלה בלייד ריינג׳ר תמורת העסקה 1.8 מיליון מניות של VisionWave בשווי כולל של כ-21.6 מיליון דולר. המניות יהוו 10.7% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של VisionWave.

העסקה כוללת מנגנון התאמת תמורה במקרה של ירידה במחיר המניה על למועד הקצאת המניות. בתחילת השנה השלימה החברה עסקה למכירת פעילות דיפ סולאר של החברה בתמורה למניות של PainReform, שאותן מכרה החברה עד כה בהיקף של כ-5 מיליון שקלים.

שמוליק ינאי (הלינקדין של שמוליק ינאי)שמוליק ינאי (הלינקדין של שמוליק ינאי)

נזכיר שבחודש נובמבר 2024 עופר ינאי השתתף בהנפקת מניות הציבור בחברה של אח שלו בסכום של 1.8 מיליון שקל. ביקשנו מאדיר סבג הבהרה לגבי האם שמוליק ינאי או עופר ינאי קשורים לכאורה להפועל חיפה.

החברה שהבאת להפועל חיפה, שעומדת מאחורייך, בעצם שמוליק ינאי יש לו עשרה אחוזים שם.
”אני לא יודע, סגרתי עסקה ציבורית עם VisionWave שהיא חברה ציבורית שסחרת בנאסד"ק, היא נמצאת במסע רכישות מאוגוסט 2025, היא רכשה כמו ארבע או חמש חברות, שמוליק ינאי זו העסקה הכי קטנה שאני יודע”.

כן אבל יש לו 10%, זה מהותי.
”אני לא יודע מה קורה לגבי זה. גם אם הוא שותף, זה לא אומר שהוא שותף בהפועל חיפה, היא לא שותפה בהפועל חיפה, יש לה הסכם ספונסר, מה שנקרא משקיעים את הכסף בשביל שהם יהיו הספונסר, אבל אין מניה אחת, חשוב לי לציין את זה”.

אדיר סבג (אביה עמר)אדיר סבג (אביה עמר)

מי מ-VisionWave החליט ללכת על הפועל חיפה? הרי זו חברה רצינית.
”250 מיליון דולר זה לא רציני? החברה היא סטרטאפ והיא קנתה ארבע חברות בארבעה חודשים האחרונים, גייסו 50 מיליון דולר, האינטרס העיקרי שיש בהפועל חיפה זה בעצם שקודם כל אף אחד לא מכיר אותם בארץ והמטרה שלהם לקנות קרוב ל-15 חברות בתחום הביטחוני בארץ והם לא יכולים להיפגש עם חברות ולהציע את עצמם בלי שאף אחד מכיר אותם”.

אבל הם הגיעו לאח של עופר ינאי, אז איך הם הגיעו אליו?
”דרך בחור בשם חגי רביק, תעשה גוגל עליו. הוא בנק אופיסר, מחבר בין אנשים ועסקאות, ומה שאני יודע זה שהם גם הגיעו אליו דרכו, שמוליק הגיע דרכו”.

גם לעופר ינאי יש אחוזים בחברה של אח שלו, כי הוא עשה הנפקה בנובמבר 2024, האם עופר ינאי קשור לעסקה הזו?
”עופר ינאי לא קשור בשום פנים ואופן לעסקה של הפועל חיפה. לא בכספים ולא בכלום, אין שום קשר. עופר לא קשור לכלום, אתם מחפשים בכוח לרשום דברים. מה הוא צריך את הפועל חיפה, יש לו את הקבוצה הכי טובה באירופה, מה הוא צריך את זה?”

תגובתו של שמוליק ינאי תובא כאשר תתקבל.

