יום שלישי, 13.01.2026 שעה 01:32
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4317-4219אינטר1
4015-3019מילאן2
3917-3019נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1727-1319לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

עדיין במאבק: יובנטוס חגגה עם 0:5 על קרמונזה

הזברות גברו בקלות על הטיגריסים, צימקו את הפער מהפסגה ל-4 נק' והוכיחו שהם עדיין בתחרות. ברמר, דייויד, יילדיז, טראצ'יאנו (עצמי) ומקני כבשו. צפו

|
קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)
קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)

לאחר שמילאן, נאפולי ואינטר סיימו בתיקו, המחזור ה-20 של הליגה האיטלקית המשיך הערב (שני) כשיובנטוס ניצלה את המעידות של יריבותיה לצמרת וחזרה למאבק האליפות, כשהיא חוגגת עם 0:5 על קרמונזה. במשחק שנערך קודם לכן, גנואה של דניאלה דה רוסי ניצחה 0:3 את קליארי.

יובנטוס – קרמונזה 0:5   

החבורה של ספאלטי נראתה נהדר ועמדה במשימה על הצד הטוב ביותר. ברמר פתח את החגיגה עם שער בדקה ה-12. שלוש דקות חלפו וג’ונתן דייויד הכפיל את היתרון של הגברת הזקנה. בדקה ה-35, קנאן יילדיז החמיץ את בעיטת הפנדל, אך הוא כבש מיד לאחר מכן. הביאנקונרי לא הורידו את הרגל מהגז ועם פתיחת המחצית השנייה (48’), הם השיגו את השער הרביעי כשפיליפו טראצ’יאנו הבקיע גול עצמי.

בדקה ה-64, ווסטון מקני הרשית את החמישי של המארחת. בעקבות הניצחון, יובנטוס השתוותה במניין הנקודות לזה של רומא ונאפולי, המרחק מאינטר שבפסגה, עומד על ארבע נקודות. עם זאת, לכל שלוש הקבוצות שנמצאות מעליה בטבלה, חסר משחק.

גנואה – קליארי 0:3  

חד משמעי: גנואה ב0:3 על קליארי

החבורה של דניאלה דה רוסי עשתה את שלה בבית וברחה מעט מקבוצות הקו האדום שרדפו אחריה. לורנצו קולומבו פתח עם שער מהיר בדקה השביעית. מורטן פרנדרוף הכפיל את היתרון של המאחרת בדקה ה-75. שלוש דקות חלפו ולאו אוסטיגארד מצא את הרשת וקבע את תוצאת הסיום. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */