"החלום של ריאל": פרס ינסה להחתים את קלופ

אחרי שהגיע רק בקיץ האחרון למועדון, איבד שני תארים ומצא את עצמו במרחק ארבע נקודות מברצלונה בליגה, צ’אבי אלונסו סיים את דרכו בריאל מדריד, והמועדון כבר הודיע שמאמן קבוצת המילואים ריאל מדריד קסטיליה, אלברו ארבלואה, יאמן במקום הבאסקי.

בהודעה הרשמית בריאל מדריד לא התייחסו לגבי כמה זמן ארבלואה יאמן, האם המינוי הוא זמני, עד איזו שנה הוא חתום וכל מה שקשור למשך התקופה, ותחילה לא יצאו דיווחים בספרד לגבי מועמדים להגיע, עד שבשעות המאוחרות ב’פוט מרקאטו’ הצרפתי הוציאו את השם הראשון.

מדובר בלא אחר מאשר יורגן קלופ, כאשר הכתב ‘סנטי אואנה’ אף כתב ש”יורגן קלופ הוא החלום של ריאל מדריד, פלורנטינו פרס לא רק שרוצה אותו, אלא הוא בטוח ינסה להחתים אותו ולפנות אליו”. כזכור, קלופ אימן שתי קבוצות בקריירה, מיינץ ובורוסיה דורטמונד. בנוסף, העיתונאי כתב ש”גם אנצו מארסקה מוערך מאוד בריאל”.

הגרמני אף הפסיד פעמיים בגמר ליגת האלופות לריאל מדריד, פעם אחת 3:1 עם המספרת והצמד של גארת’ בייל, ופעם נוספת עם ה-0:1 של ויניסיוס לאחר תצוגה היסטורית של טיבו קורטואה בין הקורות. בכללי, קלופ רשם בכל זאת לא מעט הישגים בליברפול, עם הזכייה הראשונה לאחר 30 שנה באליפות.