ליברפול גברה 1:4 על ברנסלי ועברה שלב בגביע

ליברפול לא נמצאת בעונה שהיא תרצה לזכור במיוחד כשהיא מתקשה מאוד בליגה, ונראה שהיא לא תגן על תואר האליפות שלה מהשנה שעברה. אם יש מקום בו היא יכולה למצוא נחמה זה ללא ספק הגביע האנגלי, כשהערב (שני) החבורה של ארנה סלוט צלחה את הסיבוב השלישי לאחר 1:4 על ברנסלי מהליגה השלישית.

כבר לאחר תשע דקות המייטי רדס עלו ליתרון כשדומיניק סובוסלאי הניף את רגלו מחוץ לרחבה וכבש שער ענק. בדקה ה-36 ג’רמי פרימפונג עשה דריבל נהדר מהאגף הימני, חתך למרכז וסיים כמו גדול לפינה הקרוב. לא חלפו ארבע דקות וברנסלי צימקה את התוצאה, לאחר טעות ענקית של סובוסלאי, מרגליו של אדם פיליפ. ממש לקראת הסיום שני שחקני הרכש מהבונדסליגה, פלוריאן וירץ וגו אקיטיקה, הוסיפו שערים משלהם וקבעו את תוצאת המשחק.

דומיניק סובוסלאי מתכונן לבעיטה (IMAGO)

כעת, לליברפול מצפה משוכה קשה בהרבה בסיבוב הרביעי, כשהיא תפגוש את ברייטון למשחק על טהרת הפרמייר ליג. עוד לפני כן, ארנה סלוט וחניכיו יארחו באנפילד את ברנלי ביום שבת הקרוב (17.1, 17:00), כשביום רביעי הם יחזרו לזירה האירופית ויתארחו אצל מארסיי בוולודרום.