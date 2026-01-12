לא רק אלונסו אשם: הצרות של ריאל עמוקות מאוד

לא בכל יום ריאל מדריד מפטרת מאמן וזה קרה היום (שני), כאשר הבלאנקוס החליטו על זעזוע והודיעו על פרידה מהמאמן הבאסקי, שרק בקיץ האחרון מונה לתפקיד ואיבד שני תארים בנוסף לכך שהוא מסיים את דרכו כשהקבוצה במקום השני בספרד, מרחק ארבע נקודות מברצלונה.

פודקאסט ריאל מדריד עם עמית לוינטל, חמי אלמוג וריף גרוס התיישב בפרק חירום בעקבות הזעזוע כדי לדון על הנושא הבוער: האשמה שלא נופלת רק על אלונסו, הבעיות עם השחקנים, הצרות בחדר ההלבשה, הטעויות של פלורנטינו פרס והמסר השגוי שמועבר.

וגם: מה מכאן הלאה, המינוי הבעייתי של אלברו ארבלואה, השינוי שצריך לקרות אצל ההנהלה, מה שצריך לדעת על המאמן החדש, האם הוא יהיה באופן זמני או לטווח ארוך ועוד. האזנה נעימה.