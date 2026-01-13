יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:04
3813-3814אל הילאל1
3115-3914אל נאסר2
3114-2913אל טאאוון3
2810-1913אל אהלי4
2713-2613אל קאדיסיה5
2616-2713אל איתיחאד6
2225-2414אל אטיפאק7
2122-3214אל חאליג'8
2020-1813ניאום9
1722-1613אל פאתח10
1622-1414אל חאזם11
1321-1213אל פייחה12
1226-1913אל חולוד13
924-1013דאמאק14
928-1213אל ריאד15
820-913אל שבאב16
525-913אל אחדוד17
232-1514אל נג'מה18

"רונאלדו מתקרב ל-1,000, אך מתרחק מהתואר"

עוד ערב מתסכל לפורטוגלי מול אל הילאל. בסעודיה סיכמו את ההופעה שלו, שכללה תנועה שנויה במחלוקת של "שוד" נגד השיפוט. וגם: ציון הדרך באל נאסר

|
כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)
כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

המזל הרע שמלווה את כריסטיאנו רונאלדו מאז הגעתו לאל נאסר בינואר 2023 המשיך לרדוף אותו גם בדרבי מול אל הילאל. הפורטוגלי וקבוצתו נכנעו 3:1 במסגרת המחזור ה-15 של הליגה הסעודית (הפסד שלישי ברצף), ו-CR7 כבש את שער הזכות היחיד, אבל זה לא הועיל בדרך להפסדו ה-6 מול אל הילאל ב-9 משחקים נגדה (ניצחון אחד).

באופן חריג, כריסטיאנו רונאלדו נכנס לדרבי בלי שירי "מסי, מסי" ברקע. במהלך החימום, הוא אף פנה לעבר יציעי אל הילאל וברך את האוהדים. אלא שהאווירה הידידותית בין הצדדים לא נמשכה זמן רב, שכן באמצע המחצית הראשונה החלו אוהדי אל הילאל לקרוא בשמו של היריב המסורתי, ליאו מסי.

עם זאת, CR7 פיתח חסינות פסיכולוגית לקריאות הללו לאחר שלוש שנים בערב הסעודית, והוא הסתפק במבט אל היציעים, חיוך, והמשיך במשחק כרגיל. למעשה, רונאלדו הצליח לכבוש את שערו הראשון במשחק דקות ספורות לאחר חידוש הקריאות, בעקבות מהלך נהדר של ז’ואאו פליקס לקינגסלי קומאן, ואז בעיטה של רונאלדו לרשת.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בזכות שערו מול אל הילאל, הפורטוגלי השתווה לחלוץ המרוקאי עבד אל רזאק חמדאללה, שחקן אל שבאב כיום, שהוביל את טבלת מלך שערי הזרים בתולדות אל נאסר עם 115 שערים, מספר שאליו הגיע הפורטוגלי בזכות שערו נגד אל הילאל.

מבחינה מספרית, ההופעה של רונאלדו בדרבי הייתה צנועה מאוד, שכן הוא רשם רק שתי בעיטות לשער במהלך 83 הדקות שבהן שיחק לפני שהוחלף, אחת מהן הסתיימה בשער היחיד של אל נאסר. מעבר לכך, הוא נגע בכדור 22 פעמים בלבד, איבד אותו ארבע פעמים, ניצח ב-3 מתוך 7 מאבקים על הקרקע ובמאבק אווירי אחד מתוך שלושה.

“למרות הנתונים הצנועים הללו, התנועות שלו על המגרש היו נפלאות במיוחד, ובאמצעותן הוא פתח את השליש האחרון להתקפה עבור חבריו, בין אם הקיצוניים קינגסלי קומאן או אנג’לו, ובין אם הפליימייקר ז’ואאו פליקס. אלמלא הנגיעה האחרונה הלקויה, אל נאסר הייתה יורדת להפסקה ביתרון של יותר משער אחד”, נכתב בתקשורת הסעודית.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כאשר מוחמד קנו כבש וקבע 1:2 לזכות המארחת, תוך ניצול היתרון המספרי שנוצר בעקבות הרחקתו של השוער נאוואף אל עקידי, המאמן ז’ורז’ה ז’זוס הוציא את רונאלדו, מה שהפתיע את הנוכחים בקינגדום ארנה, לנוכח הצורך של האורחת למצוא שער שוויון ולהחזיר את המשחק לנקודת פתיחה.

ברגע שהמשחק כבר היה מוכרע ובזמן שהוא על הספסל, הפורטוגלי תועד מקרוב על ידי המצלמות כשהוא מבצע בידו את תנועת ה"שוד" הקלאסית, מפגין את כל זעמו בזמן שישב על ספסל המחליפים. שופט המשחק היה הצרפתי פרנסואה לטקסייה, שבנוסף לפסיקת שני פנדלים לזכות קבוצתו של סימונה אינזאגי, גם הרחיק את נאוואף אל עקידי, שוער האורחת, לאחר צפייה במהלך במערכת ה-VAR.

עד 30 בדצמבר אל נאסר הציגה עונה מושלמת, עם 10 ניצחונות ב-10 משחקי ליגה, אך מאז סיימה בתיקו מול אל איתיפאק (2:2) והפסידה בכל שלושת המשחקים ששיחקה ב-2026, מול אל אהלי (3:2), אל־קאדיסיה (2:1) ואל הילאל (3:1), ואיבדה את פסגת הטבלה לשכנתה.

אל הילאל, מצידה, צברה 19 ניצחונות רצופים בכל המסגרות והיא המוליכה הברורה של הליגה, עם 38 נקודות אחרי 14 מחזורים, לפני אל נאסר (31). מאז הגעתו לכדורגל הסעודי, כריסטיאנו רונאלדו צבר 115 שערים ו-22 בישולים ב-129 משחקים, במרדף אחר היעד של הגעה ל-1,000 שערים בקריירה, אך עדיין לא זכה באף תואר בשלוש וחצי עונות, החיסרון המרכזי במהפכה שלו בערב הסעודית: “מתקרב ל-1,000, מתרחק מהתואר”, מסכמים בסעודיה.

