4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

בדרך למעבר ענק? דיווח: טאבי מועמד לסנדרלנד

לאחר שסגר בסלטיק אך נכשל בבדיקות הרפואיות, השחקן המוכשר ששייך למכבי נתניה עשוי לעבור לפרמייר ליג, כשהעולה החדשה עלתה כמי שעשויה לקלוט אותו

|
ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)
ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

תפנית דרמטית בעתידו של ג'וסלין טאבי. קשרה של הפועל פ”ת המושאל ממכבי נתניה שהיה על סף חתימה בסלטיק, לא יצטרף בסופו של דבר לאלופת סקוטלנד ועל פי דיווחים הוא עלה כאופציה לקבוצה מהפרמייר ליג, כשסנדרלנד מועמדת להחתימו. העסקה לקבוצה הסקוטית בוטלה ברגע האחרון לאחר שהשחקן נכשל בבדיקות הרפואיות.

בסלטיק תכננו לשלם ליהלומים סכום של 2 מיליון ליש"ט עבור הכישרון בן ה20 מחוף השנהב, אך הנהלת המועדון משכה את ההצעה לאחר שדו"ח הבדיקות הרפואיות הציף בעיות פציעה. למרות שבסקוטלנד כבר עברו ליעדים אחרים, נראה כי טאבי עדיין בדרך לאי הבריטי.

על פי דיווחים בצרפת, מועדון מהפרמייר ליג האנגלית, ששמו טרם פורסם, פועל כעת כדי להחתים את השחקן ולהעבירו מישראל ישירות לליגה הטובה בעולם. שמה של סנדרלנד עלה כמועמדת אפשרית לקלוט את הקשר, במיוחד לאחר שזה החל לעקוב אחרי המועדון ברשתות החברתיות.

טאבי עם הכדור (ראובן שוורץ)טאבי עם הכדור (ראובן שוורץ)

מלבד הקבוצות מהאי הבריטי, גם בטורקיה שמו של השחקן עלה כמועמד לחזק את טרבזונספור. בדיווח במדינה נטען כי טאבי היה על הרדאר של הקבוצה זמן רב ואף הוגשה עליו הצעה לא רשמית, וכעת יש למועדון הזדמנות נהדרת להחתים את הכנף, לאחר שהמעבר שלו לסלטיק קרס.

רק לפני מספר ימים טאבי נפרד בהתרגשות מישראל ואמר: "לשחק במועדון כמו סלטיק זה חלום שמתגשם. בלי האהבה שקיבלתי בישראל לא הייתי מגיע לרמות האלה. לא אשכח את התקופה שלי בהשאלה בהפועל פתח תקווה". כעת, הוא יקווה להגשים את החלום האירופי ביעד אחר באנגליה.

