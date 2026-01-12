ניר ביטון ואלון חזן יעבירו את אימוני מ.ס אשדוד

אחרי הפיטורים של חיים סילבס, במועדון ספורט אשדוד נערכים ליום שאחרי. נכון לרגע זה, ניר ביטון ישמש כמאמן הזמני של מ.ס אשדוד עד למינוי מאמן קבוע, כשנציג הבעלים אלון חזן יסייע.

ביטון, שהגיע בעונה שעברה ממכבי תל אביב, החל בתחילת העונה לקחת חלק גם בצוות המקצועי של הקבוצה וכעת יקח את המושכות בימים הקרובים. הבלם יעמוד מחר (שלישי) על הקווים ויעביר את אימון הבוקר של הקבוצה בשעה 10:00, יום לאחר פיטוריו של חיים סילבס.

היום זכו השחקנים ליום חופש, אך מחר תחל אשדוד בהכנות למשחק מול מכבי בני ריינה בשבת וביטון יהיה זה שינהל את האימון כמאמן הקבוצה, אלא אם יגיע סיכום מול יוסי אבוקסיס או מאמן אחר.