יום שני, 12.01.2026 שעה 23:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ניר ביטון ואלון חזן יעבירו את אימוני מ.ס אשדוד

לאחר שסילבס פוטר, הבלם הוותיק ישמש כמאמן הזמני של הדרומיים. הוא יעמוד על הקווים ויעביר את האימונים בסיוע של נציג הבעלים, עד שיגיע מאמן חדש

|
ניר ביטון משתלט על הכדור (חג'אג' רחאל)
ניר ביטון משתלט על הכדור (חג'אג' רחאל)

אחרי הפיטורים של חיים סילבס, במועדון ספורט אשדוד נערכים ליום שאחרי. נכון לרגע זה, ניר ביטון ישמש כמאמן הזמני של מ.ס אשדוד עד למינוי מאמן קבוע, כשנציג הבעלים אלון חזן יסייע.

ביטון, שהגיע בעונה שעברה ממכבי תל אביב, החל בתחילת העונה לקחת חלק גם בצוות המקצועי של הקבוצה וכעת יקח את המושכות בימים הקרובים. הבלם יעמוד מחר (שלישי) על הקווים ויעביר את אימון הבוקר של הקבוצה בשעה 10:00, יום לאחר פיטוריו של חיים סילבס. 

היום זכו השחקנים ליום חופש, אך מחר תחל אשדוד בהכנות למשחק מול מכבי בני ריינה בשבת  וביטון יהיה זה שינהל את האימון כמאמן הקבוצה, אלא אם יגיע סיכום מול יוסי אבוקסיס או מאמן אחר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגן נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */