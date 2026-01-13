מצחיק? הביקורת של הלגרה על מינוי ארבלואה

בריאל מדריד עדיין מעכלים את הזעזוע על הקווים. פיטוריו של צ'אבי אלונסו ומינויו המהיר של אלברו ארבלואה למאמן הקבוצה הראשונה טלטלו את המועדון, והתגובות לא איחרו להגיע. אקסים של ריאל מדריד, חלקם מזוהים מאוד עם המועדון, הביעו עמדות שונות, לעיתים ביקורתיות, כלפי ההחלטה של פלורנטינו פרס, כשחלק מהדברים נוגעים לא רק לארבלואה, אלא גם ליחס שקיבל אלונסו בתקופתו.

אחת התגובות שעוררו הד גדול הגיעה מאיבן הלגרה. דקות ספורות לאחר ההודעה הרשמית על מינוי ארבלואה, פרסם בלם העבר ציוץ ברשת X שבו הופיע שמו של המאמן החדש, לצד שני אימוג'ים של צחוק ושני אימוג'ים של כפות ידיים על הפנים. למרות שהחשבון של הלגרה פרטי, הפרסום הפך במהירות לוויראלי ופורש כביקורת גלויה על הבחירה של הנשיא. השניים שיחקו יחד בריאל מדריד באמצע שנות ה-2000, תקופה שבה ארבלואה עשה את צעדיו הראשונים בקריירה הבוגרת, לפני שנמכר בהמשך לדפורטיבו לה קורוניה.

הלגרה עצמו זכור כאחד משחקני האיזון הבולטים של ריאל מדריד בתחילת שנות ה-2000. הוא הגיע בקיץ 1999 ונשאר עד 2007, כשבמהלך השנים הללו ביסס את מעמדו כשחקן רב גוני, כזה שידע לשחק כבלם וכקשר אחורי, לשמור על יציבות הגנתית ולתרום גם בבניית המשחק מאחור. עבור רבים במועדון, הדמות שלו סימלה סדר ושקט בקבוצה עמוסת כוכבים, מה שהפך את תגובתו למינוי ארבלואה למשמעותית במיוחד.

הציוץ של הלגרה (צילום מסך)

מעבר לביקורת של הלגרה, גם חורחה ולדאנו התייחס ישירות לפיטוריו של צ'אבי אלונסו, ולא חסך מילים. בראיון אמר: "ראיתי את צ'אבי אלונסו כלא יציב כבר מהיום הראשון. אף פעם לא הרגשתי שהיה לו את הגיבוי של המועדון, ובחג המולד, כשפלורנטינו נשא את אותו נאום ולא הזכיר את שמו של צ'אבי, זה נראה לי רגע עדין במיוחד. מאותו רגע הוא היה במצב של חוסר יציבות, של אי נוחות".

ולדאנו המשיך והתייחס גם למצב המקצועי שבו עבד אלונסו, ואמר: "היו לו הרבה פציעות והקבוצה חסרה אסטרטג. וכולנו יודעים כמה זה חשוב. לפעמים שחקן אחד יכול ליצור תפקוד הרבה יותר הרמוני, ולריאל מדריד אין את השחקן הזה". עוד הוסיף: "צ'אבי חיפש נוסחאות שונות, אי אפשר לומר שהוא לא ניסה, אבל הוא גם נתקל בקשיים של משחק עם הרבה שחקנים פצועים, וזה סימן את התקופה שלו בריאל מדריד, למרות שהוא הגיע עם רזומה מושלם מהרמות הגבוהות ביותר".

חורחה ולדאנו (רויטרס)

בנוגע לאלברו ארבלואה, ולדאנו בחר להיזהר בדבריו, אך הציג עמדה ברורה: "אני לא יכול לומר הרבה, כי לא ראיתי את קאסטייה העונה. הוא לא היה במגע כלשהו עם כדורגל ברמה הגבוהה, אבל הוא מכיר את המועדון, הוא מכיר את צ'אבי, ולכן הוא בוודאות מאוד מעודכן בכל מה שקורה בקבוצה הראשונה, אפילו יותר מדי מעודכן. עכשיו צריך לחכות ולראות אם הוא מסוגל לבנות קבוצה תחרותית בכל המסגרות, שזה מה שתמיד מצופה מריאל מדריד".