נועם שוהם: זה פנצ׳ר, אני לוקח את האחריות

מכבי פתח תקווה כבר הייתה הערב (שני) בדרך לניצחון לאחר שהוליכה ביתרון כפול על הפועל רמת גן, אך שמטה אותו בדקות הסיום, סיימה ב-2:2 מאכזב ופספסה הזדמנות לברוח עוד יותר לשאר הקבוצות ולהתקרב לעליית ליגה.

״היה לנו משחק טוב היום, אינטנסיבי ובקצב טוב והשארנו את ר״ג על אפס מצבים. אמרתי לשחקנים בחדר ההלבשה שהם גברים אמיתיים, שהם עמדו טוב ושגם אלו שפתחו פעם ראשונה בהרכב עשו עבודה טובה. עשיתי איזושהי טעות בשיקול מסוים שהיה לי״, סיכם המאמן המאוכזב נועם שוהם.

שוהם: ״פנצ׳ר, לוקח את האחריות עליי״

״לפעמים בכדורגל אין הסבר. אתה שולט במשחק, מרגיש יותר מדי נינוח ומשאיר את הקבוצה היריבה על 0 מצבים. אסור להרגיש יותר מדי בנוח לא לשחקנים ולא למאמן. עשיתי טעות קטנה: לא אגיד שהבלם שנכנס היה טוב או לא, כי זה לא קשור אליו. בעיקרון אני לא אוהב להחליף בלם ועשיתי פה טעות שאלמד ממנה״.

על הפער בצמרת והחיסורים אמר: ״זה היה אחד המשחקים הכי טובים שלנו השנה וזה קורה כי השחקנים שלא משחקים עובדים קשה. בשבוע שעבר הדר פוקס שלא פתח השנה נכנס להרכב והיה לו משחק מצוין. השחקנים עובדים, מחויבים, נהנים ורוצים להיות פה. ברגע שהם מקבלים את המקום שלהם בהרכב הם מוכיחים שמגיע להם לשחק״.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים את היתרון (ראובן שוורץ)

״זה פנצ׳ר, אני לוקח את האחריות עליי כי אני בדרך כלל לא זוכר שעשיתי חילוף של בלם כ״כ מוקדם. בד״כ רק כשאני מוביל שלוש או ארבע אפס בדקה 82. אבל היה משהו עם הינדי שהיה לו צהוב והוא טיפה תפס בחולצה. פחדתי שהוא יקבל את הצהוב השני אבל בכל זאת הייתי צריך להשאיר אותו במגרש״.

מנגד, מסאי דגו, מאמן ר״ג, היה מרוצה: ״זה חד משמעית מרגיש יותר מנקודה. עד הגול שלנו לא היינו קיימים, במיוחד במשחק ההתקפה. זה היה משחק בשליטה שלהם, אבל הם עדיין לא הגיעו ליותר מדי מצבים. פתאום כבשנו ושתי דקות לפני זה אמרתי לדודי טויטו שאם מבקיע גול אחד נחזור למשחק״.

מסאי דגו (רועי כפיר)

״מכבי פ״ת היו קצת מפוזרים ועשו חילופים, היה להם קצת בלגאן. זה מרגיש כמו ניצחון כי לא הגיע לנו היום. נחבק את הנקודה ונמשיך הלאה”. על השינוי שעשו המחליפים ובמיוחד הזרים: ״אמרתי להם בחדר ההלבשה שכולם נכנסו מדהים גם באנרגיות. יש פה סגל שחקנים טוב שצריך לשפץ אותו בעוד שניים או שלושה שחקנים. יש פה קבוצה טובה, אני מאוד מאמין בה ונמשיך הלאה״.

המאמן דיבר גם על המטרות: ״בליגה הלאומית אי אפשר לדעת כלום. כרגע יש רק עולה אחת שהיא הקבוצה ששיחקנו נגדה היום. קבוצה מאוד איכותית, מאוד מאומנת וגם שחסרים לה שלושה שחקנים שהם שוברי שוויון בליגה הכל עובד ומתוקתק. אני מאוד מעריך את נועם שוהם ואנחנו מבחינתנו צריכים לבוא לנצח בשישי כי אם לא ננצח את בני יהודה כאילו לא עשינו שום דבר. בליגה הזאת אסור להסתכל יותר מדי רחוק״.

ניב יהושע מול גידי קניוק (ראובן שוורץ)

המפגש מול האקסית: ״פיקנטריה? בסוף הייתי שם עשרה מחזורים ולא עונה שלמה. אני מאוד מכבד את המקום ואת האנשים אבל היום אני במקום אחר. אני רוצה לבוא ולעשות הכול כדי לנצח. זו קבוצה אחרת עם מאמן אחר. אני מכיר את השחקנים אישית אבל בסגנון המשחק הם מאוד שונים. זו קבוצה מאוד קשה, קשה לכבוש מולה והיא עושה תוצאות טובות״.