רכש נוצץ? הפועל חיפה במשא ומתן עם יפתח זיו

הפועל חיפה הודיעה היום (שני) על צירופו של אדיר סבג לקבוצה והקבוצה כבר פועלת לצרף שחקני חיזוק ואחד מהם הוא שם גדול במיוחד. ל-ONE נודע כי יפתח זיו נמצא במשא ומתן מתקדם עם האדומים מהכרמל, שיצטרכו כמובן גם לקבל את שחרורו מהפועל ת''א.

כחלק מהמשא ומתן עם יפתח זיו, הצפוניים הציעו לרכז כ-200 אלף דולר בגובה החוזה שלו בהפועל תל איבב, וזאת למרות שכבר עברה חצי עונה.

זיו (30 1.91), ששיחק בעבר בצד הירוק של חיפה, שיחק כמובן גם בבני הרצליה, מכבי אשדוד, עירוני נהריה, הפועל גלבוע/גליל, מכבי ת''א והפועל חולון. את העונה הנוכחית הוא התחיל בהפועל ת''א, אך לא משחק כלל ביורוליג ובליגה הוא משחק 13 דקות בממוצע, בהן תורם 6.2 נקודות, 2.2 אס’ ו-2.7 ריב’.

אדיר סבג הזרים מיד עם חתימת הסכם הבעלות סכום של כ-300 אלף שקלים והוא אמור להעביר סכום נוסף בימים הקרובים לקופת המועדון, שכבר מאפשר לו להביא רכש נוצץ וזיו הוא השם הבולט ביותר ברשימת הרכש שעל הכוונת של הקבוצה של רובן נייברגר.