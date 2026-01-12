וילה תפגוש את ניוקאסל, ארסנל תארח את וויגאן

עוד לפני שנקבעו כל העולות לשלב הבא, הגרלת הסיבוב הרביעי בגביע האנגלי התקיימה הערב (שני) וסיפקה לנו כמה מפגשים מסקרנים. במוקד: אסטון וילה תפגוש את ניוקאסל למפגש על טהרת הפרמייר ליג, וארסנל תארח את וויגאן מהליגה השלישית.

מי שגם קיבלה הגרלה לא נוחה במיוחד היא ליברפול, ובמידה והיא תעבור את בארסנלי היא תצטרך להתמודד בסיבוב הבא מול ברייטון. מנצ’סטסר סיטי תשחק מול המנצחת בין סלפורד סיטי לסווינדון טאוון, וליאם רוזניור וצ’לסי יצאו למשחק חוץ מול האקסית האל סיטי מהצ’מפיונשיפ. לדניאל פרץ’ וסאות’המפטון מצפה מפגש על טהרת הליגה השנייה, נגד לסטר סיטי.

פלוריאן וירץ מוסר (IMAGO)

ההגרלה המלאה:

ליברפול/בארסנלי – ברייטון

סטוק סיטי – פולהאם

אוקספורד יונייטד – סנדרלנד

סאות’המפטון – לסטר סיטי

רקסהאם – איפסוייץ’

ארסנל – וויגאן

האל סיטי – צ’לסי

בורטון – ווסטהאם

ברנלי – מנספילד טאוון

נוריץ’ – ווס ברומיץ’

פורת’ וייל – בריסטול סיטי

גרימבסי טאוון – וולבס

אסטון וילה – ניוקאסל

מנצ’טסר סיטי – סלפורד סיטי/סווינדון טאוון

מאקלספילד – ברנטפורד

ברמינגהאם – לידס