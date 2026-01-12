"אלונסו פוטר", "המתיחות עם השחקנים גברה"

זעזוע בריאל מדריד. אחרי שרק מונה בקיץ האחרון, הבלאנקוס הודיעו היום (שני) באופן רשמי על כך שצ’אבי אלונסו סיים את דרכו במועדון כמאמן הקבוצה, ומי שיחליף אותו יהיה אקס נוסף של הקבוצה, אלברו ארבלואה, שאימן עד כה במחלקות הנוער מ-2020 ואז קסטיליה מ-2025.

על פי הדיווחים הראשונים שיוצאים מספרד, על אף שבריאל מדריד הודיעו בהודעה הרשמית שההחלטה על עזיבת אלונסו היא משותפת, המאמן הבאסקי הוא זה שביקש לסיים את תפקידו, כך נרשם ב’אס’. בכל מקרה, ב-34 משחקים כמאמן, אלונסו השיג 24 ניצחונות, שישה הפסדים וארבע תוצאות תיקו.

כעבור שעה ב’אס’ הוציאו תיקון, ודיווחו שאלונסו בעצם פוטר ולא ביקש לעזוב. עוד דיווחים בספרד מספרים שהמתיחות בין צ’אבי אלונסו לבין השחקנים שלו בחדר ההלבשה הלכה וגברה, עד כדי נקודה שבא הוא החליט שהוא אינו מעוניין להמשיך לאמן את המועדון. למרות זאת, במועדון בחרו בהודעה הרשמית שלא להוציא שהוא התפטר, אלא שזו הייתה החלטה הדדית של שני הצדדים.