רשמית: ריאל הודיעה שארבלואה יאמן את הקבוצה

רעידת אדמה בריאל מדריד, כאשר צ’אבי אלונסו סיים את דרכו כמאמן הקבוצה ובמקומו מונה אלברו ארבלואה. המאמן הבאסקי הוביל בזמנו במועדון את ריאל למקום השני בליגה, מרחק ארבע נקודות מברצלונה, ובנוסף הוא לא הצליח לזכות בגביע העולם למועדונים וגם לא בסופר קופה, שם נכנע לברצלונה בגמר אמש (ראשון).

הבכורה של ארבלואה צפויה להיות ביום רביעי הקרוב, במשחק הגביע נגד אלבסטה. לאחר מכן הוא יאמן את הקבוצה בפעם הראשונה במסגרת הליגה במשחק נגד לבאנטה בברנבאו, ואז הוא יעבור אל ליגת האלופות, מפעל בו זכה, להתמודדות נגד מונאקו.

לאחר שהחל את קריירת המשחק שלו במדי סראגוסה, המגן הצטרף למחלקת הנוער של ריאל מדריד ב-2001, ומשם התקדם בכל קבוצות המשנה של הבלאנקוס עד שהגיע לקבוצה הבוגרת ב-2004. לאחר קדנציות קצרות בדפורטיבו לה קורוניה ובלירפול, ארבלואה חזר לבירת ספרד ב-2009, ומאז הותיר חותם גדול במועדון.

אלברו ארבלואה וצ'אבי אלונסו בימים יפים יותר (IMAGO)

לארבלואה סך הכל 238 הופעות במדי ריאל מדריד, בהן כבש שישה שערים ובישל 15. בארותם התארים של המגן יש שתי זכיות בליגת האלופות, אליפות ספרד אחת, שני גביעי מלך וזכיות בגביע העולם למועדונים, הסופר קאפ האירופי ובסופר קאפ הספרדי. ב-2017 פרש ממשחק פעיל, לאחר שבילה את עונתו האחרונה במדי ווסטהאם.

הספרדי נודע כשחקן טקטי ומחויב בצורה יוצאת דופן. ז'וזה מוריניו הגדיר אותו לא פעם כדוגמה למקצוענות, והוא היה אחד המגנים המועדפים עליו במאבקים הקשוחים מול ברצלונה של פפ גווארדיולה. במאי 2016 ערך את משחקו האחרון בברנבאו וזכה לטקס פרידה מרגש שבו הונף על ידי חבריו לקבוצה, מחווה השמורה בדרך כלל לכוכבי על, מה שהעיד על מעמדו החברתי הגבוה בחדר ההלבשה.

שחקני ריאל מדריד מרימים את אלברו ארבלואה (IMAGO)

את קריירת האימון שלו התחיל במחלקת הנוער של הבלאנקוס ב-2020 ובילה בה כ-5 שנים. במאי האחרון הוכרז ארבלואה כמחליפו של אגדת ריאל מדריד אחרת, ראול, כמאמן ריאל מדריד קסטיליה, קבוצת המשנה של המועדון. המגן לשעבר רשם עונת אימון מוצלחת עד כה, כשלקח את קבוצתו עד למקום הרביעי בטבלת הבית השני של הליגה השלישית בספרד.