יום שני, 12.01.2026 שעה 20:36
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3324-3518אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2631-2018ספרטה רוטרדם8
2428-3118הירנביין9
2323-2817אוטרכט10
2231-2718פורטונה סיטארד11
2031-2818גו אהד איגלס12
2039-2218זוולה13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1530-2218טלסטאר15
1426-1618נאק ברדה16
1432-1918וולנדם17
1446-2618הראקלס אלמלו18

דיווח: פרד גרים ימשיך באייאקס עד סוף העונה

בהולנד מדווחים שהמאמן של אוסקר גלוך יישאר על הקווים לאחר שהצליח לייצב את הספינה אחרי פיטורי הייטינחה. ג'ורדי קרויף יחליט על מחליף קבוע בקיץ

|
פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)
פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

לפי דיווחים ב’טלחרף’ ההולנדי, המאמן הזמני פרד גרים ימשיך בתפקידו על הקווים לפחות עד לסיום העונה הנוכחית. גרים בן ה-60, שמונה לתפקיד בתחילת חודש נובמבר בעקבות פיטוריו של ג'ון הייטינחה, הצליח לייצב את השורות באמסטרדם והוביל את המועדון עד למקום השלישי בליגה ההולנדית.

מעבר לתוצאות על כר הדשא, גרים זכה לשבחים על קידום הדור הצעיר במועדון. תחת הדרכתו, הכישרונות הצעירים שון סטויר ראיין בונידה, הועלו לקבוצה הבוגרת והשתלבו בסגל, מהלך שתואם את ה-DNA המסורתי של אייאקס לאורך השנים. 

ההחלטה להשאיר את גרים עד הקיץ נועדה להעניק למועדון שקט תעשייתי וזמן למצוא יורש קבוע. מי שצפוי להוביל את מלאכת החיפוש הוא המנהל המקצועי החדש, ג'ורדי קרויף, שאמור להיכנס רשמית לתפקידו באמסטרדם במהלך החודש הבא ולנהל את ההכנות המקצועיות לעונה הבאה.

גג'ורדי קרויף (IMAGO)

לגבי אוסקר גלוך מדובר בחדשות לא רעות בכלל, כשנראה שמערכת היחסים שלו עם גרים טובה בהרבה מזאת שהייתה לו עם הייטינחה. כל זאת גם מתורגם על הדשא, כשמאז שהמאמן בן ה-60 החל לעמוד על הקווים, הקשר הישראלי רושם שלושה שערים ושלושה בישולים, כולל רצף של ארבעה משחקים בהם הבקיע או בישל.

