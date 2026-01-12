דיווח: פרד גרים ימשיך באייאקס עד סוף העונה

לפי דיווחים ב’טלחרף’ ההולנדי, המאמן הזמני פרד גרים ימשיך בתפקידו על הקווים לפחות עד לסיום העונה הנוכחית. גרים בן ה-60, שמונה לתפקיד בתחילת חודש נובמבר בעקבות פיטוריו של ג'ון הייטינחה, הצליח לייצב את השורות באמסטרדם והוביל את המועדון עד למקום השלישי בליגה ההולנדית.

מעבר לתוצאות על כר הדשא, גרים זכה לשבחים על קידום הדור הצעיר במועדון. תחת הדרכתו, הכישרונות הצעירים שון סטויר ראיין בונידה, הועלו לקבוצה הבוגרת והשתלבו בסגל, מהלך שתואם את ה-DNA המסורתי של אייאקס לאורך השנים.

ההחלטה להשאיר את גרים עד הקיץ נועדה להעניק למועדון שקט תעשייתי וזמן למצוא יורש קבוע. מי שצפוי להוביל את מלאכת החיפוש הוא המנהל המקצועי החדש, ג'ורדי קרויף, שאמור להיכנס רשמית לתפקידו באמסטרדם במהלך החודש הבא ולנהל את ההכנות המקצועיות לעונה הבאה.

ג'ורדי קרויף (IMAGO)

לגבי אוסקר גלוך מדובר בחדשות לא רעות בכלל, כשנראה שמערכת היחסים שלו עם גרים טובה בהרבה מזאת שהייתה לו עם הייטינחה. כל זאת גם מתורגם על הדשא, כשמאז שהמאמן בן ה-60 החל לעמוד על הקווים, הקשר הישראלי רושם שלושה שערים ושלושה בישולים, כולל רצף של ארבעה משחקים בהם הבקיע או בישל.