יום שני, 12.01.2026 שעה 20:35
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

זעזוע בריאל מדריד: צ'אבי אלונסו סיים את דרכו

אחרי שהגיע רק בקיץ האחרון, הבלאנקוס הודיעו באופן רשמי על סיום דרכו של המאמן הבאסקי. המועדון הודיע שאלברו ארבלואה, אקס נוסף, יחליפו על הקווים

|
צ'אבי אלונסו (La Liga)
צ'אבי אלונסו (La Liga)

רעידת אדמה בריאל מדריד. אחרי ההפסד לברצלונה אתמול (ראשון) בגמר הסופר קופה עם 3:2 דרמטי בסעודיה, הבלאנקוס הודיעו באופן רשמי על סיום דרכו של מאמן הקבוצה צ’אבי אלונסו, שמסיים את תפקידו אחרי שהגיע רק בקיץ האחרון אל המועדון בו שיחק גם כשחקן.

בריאל מדריד הודיעו שההחלטה הייתה משותפת: “מועדון ריאל מדריד מודיע שאחרי הסכמה הדדית בין המועדון לבין צ’אבי אלונסו, הוחלט שהוא יסיים את תפקידו כמאמן הקבוצה הבוגרת. לאלונסו תמיד תהיה ההערצה של המועדון וגם את ההערכה, בנוסף גם להערכה מהקהל, כי הוא אגדה ותמיד ייצג את הערכים”.

עוד נרשם: “המועדון רוצה להודות לצ’אבי אלונסו ולצוות שלו על העבודה הקשה וההתמדה לאורך התקופה שלהם במועדון, ומאחלים להם את כל ההצלחה שיש בשלבים הבאים שלה בחיים”. לפי דיווחים, ההחלטה הייתה של המאמן והוא זה שביקש לעזוב.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

לאחר ההודעה של ריאל על סיום דרכו של אלונסו, הגיעה גם ההודעה לגבי המחליף וזה אקס נוסף שלבש את המדים, אלברו ארבולאה: “ריאל מדריד מודיעה שארבלואה יאמן את הקבוצה. אלברו מאמן את קבוצת קסיטליה מאז יוני 2025 ולאורך כל קריירת האימון שלו הוא בריאל מדריד, מאז 2020”.

אלונסו הגיע לריאל מדריד בקיץ האחרון במקומו של קרלו אנצ’לוטי, כאשר הוא הספיק בחודשים הללו לעזוב כשהקבוצה במקום השני בליגה במרחק ארבע נקודות מברצלונה, ובנוסף הוא לא הצליח לזכות בגביע העולם למועדונים וגם נכנע כאמור לברצלונה בגמר הסופר קופה.

