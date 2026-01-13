יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:03
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
62%3906-401934פילדלפיה 76'
61%3784-389833ניו יורק ניקס
56%4086-410936טורונטו ראפטורס
54%4360-441837קליבלנד קאבלירס
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4016-404034מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
49%4377-438337אטלנטה הוקס
43%4020-391735מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
30%3760-359833ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
22%4305-400236אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3698-409734אוקלהומה ת'אנדר
69%4121-430235דנבר נאגטס
67%4157-431636מינסוטה טימברוולבס
67%3707-388033סן אנטוניו ספרס
62%3538-378232יוסטון רוקטס
62%3789-392034פיניקס סאנס
59%3724-366732לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%3928-388735לוס אנג'לס קליפרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
39%4178-405136דאלאס מאבריקס
37%4433-421235יוטה ג'אז
28%4352-397636סקרמנטו קינגס
24%4524-423937ניו אורלינס פליקנס

"הדמיון בסגנון של דני אבדיה ללברון ברור לעין"

בארה"ב השוו את סגנון המשחק של הישראלי, שיאן הדק' העונה ב-NBA, לזה של כוכב הלייקרס: "מנצל את יתרונו הפיזי, סיוט להגנות". יחמיץ את גולדן סטייט

|
לברון ואבדיה (IMAGO)
לברון ואבדיה (IMAGO)

דני אבדיה נמצא בעיצומה של אחת התקופות המורכבות והמרתקות בקריירה שלו. מצד אחד, הוא חווה עונת פריצה חסרת תקדים והפך לאחד השחקנים המרכזיים והמדוברים ב-NBA. מצד שני, פציעה שספג בגב התחתון מטילה לפחות בשלב הזה סימן שאלה סביב המשך המומנטום של פורטלנד, קבוצה שכל הצלחתה האחרונה נשענת במידה רבה על היכולת שלו. הישראלי יחמיץ בכל מקרה את גולדן סטייט, אבל נראה שאינו סובל מפגיעה חמורה. 

בתקשורת האמריקאית אין ספק לגבי גודל הקפיצה שאבדיה עשה העונה. באחד האתרים נכתב כי הוא "לא רק בשיחה סביב האולסטאר, אלא גם בונה קייס חזק לזכייה בתואר השחקן המשתפר של השנה", תוך ציון ממוצעים מרשימים של 25.9 נקודות, 7.3 ריבאונדים ו-7.1 אסיסטים למשחק. עוד הוסיפו שם כי "אבדיה הפך משחקן משלים לפליימייקר ויוצר זריקות לגיטימי, כזה שמנהל את ההתקפה ולא רק מגיב לה".

באותו טקסט השוו בתקשורת האמריקאית בין סגנון המשחק של אבדיה לזה של לברון ג'יימס (לא כהצהרה יומרנית אלא כהגדרה סגנונית): "למעט איבודי הכדור, קשה היום למצוא פגמים במשחק ההתקפי שלו", נכתב, "וכמו לברון, מדובר בווינג-פליימייקר שמבוסס על יתרון פיזי, כוח וגודל, ויודע לנצל אותם כדי לשלוט בקצב המשחק". עוד הודגש כי "אין כמובן השוואה ישירה לשחקן אולי הגדול בהיסטוריה, אבל הדמיון בסגנון, בדרך שבה הוא תוקף את הצבע ומפעיל אחרים, ברור לעין".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

באתר אחר הוסיפו כי אחת מנקודות המפתח בהתפתחות של אבדיה היא היכולת שלו להגיע לקו העונשין. לפי אותו ניתוח, אבדיה עומד על כמעט 10 זריקות עונשין למשחק ומדורג בצמרת הליגה במדד העבירות, לצד כוכבים כמו שיי גילג'ס אלכסנדר ולוקה דונצ'יץ'. "השילוב בין גודל לפיזיות הופך אותו לסיוט עבור הגנות", נכתב, "אם אתה לא עומד ממש מולו, אלא לצידו, הוא כבר בדרך לקו".

התקשורת בארה"ב גם הדגישה את השיפור בקליעה מבחוץ, שהפך את המשחק של אבדיה לשלם הרבה יותר. "השלשה הייתה סימן השאלה הגדול ביותר שלו", נכתב, "אבל שלוש עונות רצופות סביב 37 אחוז מוכיחות שזה כבר לא מקרי. ברגע שהאיום מבחוץ קיים, כל המשחק שלו נפתח". באותו הקשר הוסיפו כי "זה מה שהפך את הטרייד עליו לכזה שנראה היום חד צדדי לטובת פורטלנד".

"סיוט עבור הגנות". דני אבדיה (רויטרס)"סיוט עבור הגנות". דני אבדיה (רויטרס)

אלא שכל השיח הזה קיבל בלימה מסוימת במשחק האחרון מול ניו יורק, שם אבדיה נפצע בגבו בדקות הסיום. 1:58 דקות לסוף, אחרי ריבאונד הגנה, הוא נחת על שתי רגליו, התכופף מיד מכאבים, מסר בקושי את הכדור לחברו לקבוצה ואחז בגב התחתון. הוא סימן לספסל וירד ישירות לחדר ההלבשה, מבלי לחזור, בזמן שהניקס סגרו את המשחק.

למרות הפציעה, אבדיה סיים את הערב עם 25 נקודות, חמישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושלוש חטיפות ב-38 דקות, נתון שרק חיזק את התחושה עד כמה הוא העוגן של הקבוצה. בתקשורת האמריקאית נכתב כי "זו מכה מורלית לפורטלנד, דווקא ברגע שבו הכל התחיל להתחבר", תוך אזכור רצף של חמישה ניצחונות ושבעה ניצחונות בשמונה משחקים (שהגיע לסיומו), כולל מול יריבות צמרת.

רגע הפציעה של דני אבדיה (רויטרס)רגע הפציעה של דני אבדיה (רויטרס)

הדאגה סביב מצבו של אבדיה בולטת עוד יותר על רקע העומס החריג שהוא נושא. הוא שיחק בכל 40 המשחקים של הקבוצה העונה, לפי הנתונים שפורסמו בארה"ב מוביל את הליגה בדקות מצטברות עם 1,414 דקות. "לא רק שהוא לקח על עצמו נטל התקפי עצום כפוינט פורוורד דומיננטי", נכתב, "הוא גם זה שמחזיק את הקבוצה מעל המים בזמן שפציעות מאיימות לפרק את העונה".

גם בצוות המקצועי בפורטלנד לא הסתירו את החשש. מנגד, אבדיה עצמו שידר אופטימיות זהירה. הוא הגדיר את מצבו כ"לא ברור עדיין", אך הבהיר כי אינו מודאג באמת, ואף צוטט באמירה חד משמעית: "ברגע שאני עומד על שתי רגליים, אני יכול לשחק".

