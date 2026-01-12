נקבעו 8 העולות לרבע גמר גביע המדינה בכדורסל

רבע גמר גביע המדינה בפתח. לאחר שכמעט ותם לו הערב (שני) הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל, נקבעו 8 העולות למפעל השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי, כשעירוני קריית אתא והפועל ב”ש/דימונה הצטרפו ל-6 הקבוצות הנותרות שכבר הבטיחו את מקומן בטורניר.

בפורמט החדש שלו, גביע המדינה יחל בשלב רבע הגמר, כשהקבוצות הממוקמות 1-4 ישחקו משחק בודד ומכריע נגד הקבוצות הממוקמות 5-8. המפגשים והביתיות ייקבעו בהגרלה, שתיערך ביום רביעי הקרוב ב-14 בינואר ב-13:05.

הפיינל פור יתקיים השנה בהיכל מנורה מבטחים. חצאי הגמר יתקיימו ב-15-16 בפברואר (ככל שיוחלט על פיצול המשחקים), והגמר ייערך ב-19 בפברואר. כזכור, מחזיקת הגביע המכהנת היא מכבי ת”א, שניצחה את הפועל ירושלים בגמר. מי שזכה ב-MVP של המפעל הוא רוקאס יוקובאיטיס, שמאז כבר הספיק לנדוד לבאיירן מינכן ולסיים את העונה אחרי פציעה קשה ביורובאסקט.

רוקאס יוקובאיטיס חוגג את הזכייה בגביע עם הקהל (אורן בן חקון)

רשימת העולות המלאה

מקומות 1-4

מכבי תל אביב

הפועל תל אביב

הפועל העמק

בני הרצליה

מקומות 5-8

הפועל חולון

הפועל ירושלים

עירוני קריית אתא

הפועל ב”ש/דימונה