יום שני, 12.01.2026 שעה 23:53
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

נקבעו 8 העולות לרבע גמר גביע המדינה בכדורסל

לאחר המשחקים של קריית אתא ומכבי ראשון לציון, נודעו לנו זהותן של כל הקבוצות אשר ישתתפו במפעל השני בחשיבותו. ההגרלה, הפורמט והמועדים בפנים

|
גביע המדינה בכדורסל (רועי כפיר)
גביע המדינה בכדורסל (רועי כפיר)

רבע גמר גביע המדינה בפתח. לאחר שכמעט ותם לו הערב (שני) הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל, נקבעו 8 העולות למפעל השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי, כשעירוני קריית אתא והפועל ב”ש/דימונה הצטרפו ל-6 הקבוצות הנותרות שכבר הבטיחו את מקומן בטורניר.

בפורמט החדש שלו, גביע המדינה יחל בשלב רבע הגמר, כשהקבוצות הממוקמות 1-4 ישחקו משחק בודד ומכריע נגד הקבוצות הממוקמות 5-8. המפגשים והביתיות ייקבעו בהגרלה, שתיערך ביום רביעי הקרוב ב-14 בינואר ב-13:05. 

הפיינל פור יתקיים השנה בהיכל מנורה מבטחים. חצאי הגמר יתקיימו ב-15-16 בפברואר (ככל שיוחלט על פיצול המשחקים), והגמר ייערך ב-19 בפברואר. כזכור, מחזיקת הגביע המכהנת היא מכבי ת”א, שניצחה את הפועל ירושלים בגמר. מי שזכה ב-MVP של המפעל הוא רוקאס יוקובאיטיס, שמאז כבר הספיק לנדוד לבאיירן מינכן ולסיים את העונה אחרי פציעה קשה ביורובאסקט.

רוקאס יוקובאיטיס חוגג את הזכייה בגביע עם הקהל (אורן בן חקון)רוקאס יוקובאיטיס חוגג את הזכייה בגביע עם הקהל (אורן בן חקון)

רשימת העולות המלאה

מקומות 1-4
מכבי תל אביב
הפועל תל אביב
הפועל העמק
בני הרצליה
מקומות 5-8
הפועל חולון
הפועל ירושלים
עירוני קריית אתא
הפועל ב”ש/דימונה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */