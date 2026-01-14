הסינרגיה יוצאת הדופן בין לבנדובסקי לפראן טורס

רוברט לבנדובסקי או פראן טורס, פראן טורס או רוברט לבנדובסקי. סגל ברצלונה של 2025/26 הזין את הוויכוח הפורה הזה בצורה בולטת יותר מכפי שעשה סגל 2024/25. הסופר קאפ אישר שזהו אחד השינויים שהאנזי פליק יישם בעונתו השנייה על ספסל ברצלונה לעומת הראשונה.

חלוקה שוויונית יותר של אור הזרקורים בעמדת החלוץ המרכזי הייתה גם גורם חשוב בזכייה בתואר הראשון של העונה, שכן פראן טורס, בחצי הגמר מול אתלטיק בילבאו, ורוברט לבנדובסקי, בגמר מול ריאל מדריד, תרמו בצורה מכרעת עם שעריהם להשגת ההצלחה.

פתיחה עם חלוץ בטורניר שמאפשר חמישה חילופים היא עניין יחסי: פראן פתח מול אתלטיק בילבאו ושיחק את כל המשחק, ולבנדובסקי פתח מול ריאל מדריד והוחלף על ידי מקבילו בדקה ה-20 של המחצית השנייה בגמר. אם המדד המרכזי לחלוץ הוא שערים, שניהם סיפקו אותם בטורניר בערב הסעודית.

לבנדובסקי חוגג (רויטרס)

בחצי הגמר מול אתלטיק בילבאו, פראן כבש את הראשון מבין חמשת שערי ברצלונה בדקה ה-21, כשהשתלט על כדור חופשי כדי להבטיח את המקום בגמר. בגמר מול ריאל מדריד, לבנדובסקי חתם 1:2 עם בעיטה מדויקת ונמוכה לרוחב השער, שסללה את הדרך לניצחון 2:3 שהכתיר את ברצלונה. ההתערבות של פליק בתפקידו כמאמן ניכרה במיוחד בבחירות הראשוניות שלו לגבי מספר 9 בכל אחד מהמשחקים הללו, בחירות שרוב האנשים כנראה לא צפו מראש.

צריך לזכור שפראן הגיע לטורניר בערב הסעודית לאחר שלושה משחקים רצופים ללא שער. תגובתו של פליק הייתה להציב אותו בהרכב, מה שהוביל לשער שלו בחצי הגמר, הקשה מכולם, הראשון. פראן כבש את שערו ה-14 במשחקו ה-24 העונה, לאחר שפתח ב-18 משחקים.

פראן טורס חוגג (IMAGO)

לבנדובסקי לא שיחק דקה אחת בחצי הגמר, דבר שהזין ספקולציות לגבי אפשרות עזיבה מהמועדון, אך תגובתו של פליק הייתה לשבור את התסריט לכאורה ולהציב אותו בהרכב בגמר מול ריאל מדריד. גם כאן הוא תוגמל: שער של האגדה הפולנית. כך, בעונה הנוכחית, לבנדובסקי כבר צבר 20 הופעות, 10 בהרכב ו-10 שערים.

הפער בדקות המשחק בין לבנדובסקי לפראן טורס לעומת העונה שעברה מאשר את העלייה בנוכחות של הספרדי על הדשא ביחס לפולני, שינוי בקבוצות הגיל שלהם שמוסבר בהבדל הגילים: לבנדובסקי בן 37 לעומת פראן טורס בן 25. בעונת 2024/25, לבנדובסקי שיחק 3,931 דקות וכבש 42 שערים, בעוד פראן טורס תרם 19 שערים ב-1,945 דקות על המגרש. העונה, פראן טורס מקדים את לבנדובסקי בזמן המשחק: 1,501 דקות לעומת 1,008 של לבנדובסקי.

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

מעבר לרוטציה המחושבת, הסבר טקטי עומד מאחורי נוכחותו של לבנדובסקי בהרכב ברצלונה בגמר. בארסה שיחקה את כל המחצית הראשונה בחצי המגרש של היריבה, בשל התוכנית השמרנית של ריאל מדריד תחת צ'אבי אלונסו, ולכן תפקידו של לבנדובסקי כמסיים בתוך הרחבה היה הגיוני לחלוטין, עם כדור שנע בחופשיות בלי צורך לכסות מרחקים גדולים.

במחצית השנייה, שהייתה פתוחה יותר מצד לצד, פראן נכנס במטרה לנצל את היכולת המצוינת שלו לבצע תנועות לעומק. התוצאה היא שפראן ולבנדובסקי הפכו לסימן השאלה המרכזי ביותר עבור מאמנים יריבים רבים לפני מפגש עם ברצלונה של 2025/26.