יום שני, 12.01.2026 שעה 18:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

יפתחו בדרבי? דור פרץ וקמארה שבו לאימונים

מכבי ת״א ממשיכה בהכנות לקראת משחק הגביע נגד הפועל ת״א, כששני השחקנים הבכירים חזרו להתאמן. אם שניהם יפתחו, בן חמו ואנרדה עשויים לרדת לספסל

|
דור פרץ מודה לקהל (רועי כפיר)
דור פרץ מודה לקהל (רועי כפיר)

מכבי תל אביב משדרגת את הכנותיה לקראת הדרבי המתקרב מול הפועל תל אביב ביום רביעי בשמינית גמר גביע המדינה, כאשר שני שחקנים מרכזיים בסגל חזרו להתאמן היום (שני) עם הקבוצה - הבלם, מוחמד עלי קמארה, ששב לישראל אתמול, והקפטן, דור פרץ, שנח בשני המשחקים האחרונים כדי להוריד מהעומס והכאבים אותם הרגיש. 

כזכור, הבלם הגינאי שב למתחם האימונים עם יתר הקבוצה זאת לאחר תקופה שבה שהה בצרפת לצד אשתו לרגל לידת בתם הבכורה. קמארה היה עד כה חלק בלתי נפרד מההרכבים של ז׳רקו לאזטיץ׳ כאשר היה כשיר לשחק כך שהוא בהחלט עשוי לחזור ישירות להרכב של הצהובים שאילתרו לאחרונה לא מעט בחלק האחורי. 

שאלה גדולה נוספת נוגעת לקשר והקפטן, דור פרץ, שחזר להתאמן עם הקבוצה אחרי תקופה של אימונים בצד עקב עומס וכאבים שהרגיש באכילס. כפי שאמר לאזטיץ׳ לפני מספר ימים, התכנית הייתה להחזיר היום את פרץ לאימונים ואם ירגיש טוב, גם להחזירו לסגל כבר במשחק ביום רביעי.

אם שניהם יוכלו לפתוח ישירות בהרכב, השאלה הגדולה היא מי יפנו את המקום בהרכב, כאשר האפשרויות הן כמובן איתי בן חמו הצעיר וקרווין אנדרדה. כ-3,000 אוהדים של מכבי ת״א יגיעו לדרבי ויהיו כמובן בשער 11.

