יום שני, 12.01.2026 שעה 18:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

דיווח: דובאי המועמדת המובילה לקלוט את קבוקלו

טוויסט בעלילה: לפי דיווח של הכתב הבכיר אורבונאס, הקבוצה מאסיה, שלא מזמן הפסידה להפועל ת"א, היא הכי קרובה לצרף את הגבוה הברזילאי של האדומים

|
ברונו קבוקלו (חגי מיכאלי)
ברונו קבוקלו (חגי מיכאלי)

עתידו של ברונו קבוקלו בהפועל תל אביב לוט הערפל וכל הדברים מסמנים לכך שהוא לא ימשיך, כאשר אחרי שיצאו דיווחים על כך ששלוש קבוצות רוצות אותו מאירופה, היום (שני) הכתב הבכיר דומנטיס אורבונאס דיווח שיש מועמדת חדשה ומפתיעה להחתים אותו.

על פי הכתב, דובאי היא המועמדת המובילה לקלוט את הברזילאי של הפועל תל אביב. כזכור, רק לפני שבוע הקבוצה מאסיה הגיעה להיכל מנורה מבטחים והפסידה 85:60 לחניכיו של דימיטריס איטודיס, במפגש שבו כמובן קבוקלו לא לקח חלק, כאשר הוא עדיין לא שיחק העונה בכלל.

קבוקלו הגיע להפועל תל אביב באחת ההחתמות הנוצצות ביותר של עופר ינאי בקיץ הקודם, כשהבעלים אף אמר בעצמו כמה ההחתמה הייתה קשה עבורו וש”הורדתי הרבה מהאגו שלי”. בסופו של דבר הגבוה לא כל כך התחבר ואמנם זכה עם האדומים ביורוקאפ, אך לא הצדיק את הציפיות הגבוהות.

