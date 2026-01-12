חיבוק בברית: דור חוגי וזיו בן שימול התפייסו

דור חוגי וזיו בן שימול התפייסו, זאת אחרי העימות בין השניים בסיום המשחק האחרון של בית״ר מול ריינה. היום (שני) הגיעו השחקנים לברית המילה של בנו של דור חוגי ושם בן שימול וחוגי התחבקו ומבחינת חדר ההלבשה, הסיפור הזה מאחוריהם.

בית״ר החלה בהכנות למשחק הגביע מול קריית שמונה שיתקיים ביום רביעי הקרוב בנתניה. על פי הערכות, סמואל קאלו צפוי להיות כשיר למשחק, מי שייעדר הוא עומר אצילי שסוחב חמישה כרטיסים צהובים, וברק יצחקי ייאלץ להסתדר בלעדיו.

הצוות המקצועי ראה את המשחק של קריית שמונה מול אשדוד וניתח אותו לקראת המפגש בשמינית גמר הגביע. “יצחקי כבר הוריד את כל השחקנים לקרקע, משחק הגביע סופר חשוב עבורנו”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

“חלק מהמטרות העונה זה להתמודד גם במפעל הגביע, אין שום סיכוי שמישהו בקבוצה חושב שהראש של קרית שמונה לא בגביע ורק בליגה בגלל המצב התחתית, קל לא יהיה”, אומרים בבית וגן.