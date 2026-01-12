יום שני, 12.01.2026 שעה 18:50
ליגה גרמנית 25-26
4412-6316באיירן מינכן1
3315-2916בורוסיה דורטמונד2
2919-3015לייפציג3
2924-3416באייר לברקוזן4
2923-2916שטוטגרט5
2720-2915הופנהיים6
2633-3316איינטרכט פרנקפורט7
2327-2716פרייבורג8
2225-2216אוניון ברלין9
1924-2216בורוסיה מנשנגלדבאך10
1726-2416פ.צ. קלן11
1728-1815ורדר ברמן12
1627-1716המבורג13
1536-2416וולפסבורג14
1432-1716אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1236-1516היידנהיים17
928-1516מיינץ18

"לגיטימי לחלוטין": מיכאל באלאק הגן על קארל

אגדת גרמניה, אקס באיירן מינכן וכיום סוכנו של הכישרון של הבווארים, שעורר סערה כשאמר שחולם להיות בריאל, הגן עליו: "בחור צעיר שבתהליך התבגרות"

|
לנארט קארל (IMAGO)
לנארט קארל (IMAGO)

סערה לנארט קארל בבאיירן מינכן: הקשר ההתקפי בן ה-17 שנחשב לאחד מהכישרונות הגדולים של באיירן מינכן, סיפר לאחרונה כי חלומו הוא לשחק בעתיד בריאל מדריד, אמירה שלא התקבלה בעין יפה בקרב אוהדי המועדון הבווארי.

חוזהו של קארל צפוי להתארך אוטומטית עד יוני 2029 עם הגעתו לגיל 18 בפברואר הקרוב, אך בבאיירן מעוניינים להאריך את ההתקשרות עד 2031, במטרה להגן עליו מפני העניין הגובר של מועדונים בכירים ברחבי אירופה.

מי שנחלץ להגנתו של השחקן הצעיר הוא סוכנו, אגדת העבר מיכאל באלאק, שהתייחס לדברים בריאיון: “מדובר בבחור צעיר מאוד, שנמצא עדיין בתהליך התבגרות וליטוש, ובשלב מוקדם מאוד בקריירה. כששואלים אותו על חלומות, זה לגיטימי לחלוטין לבטא אותם”.

מיכאל באלאק (רויטרס)מיכאל באלאק (רויטרס)

באלאק הוסיף: “אני מבין שיש תגובות, במיוחד במינכן ובקרב האוהדים, אבל בעיניי זו אמירה לא מזיקה”. לסיום הדגיש כי עתידו של קארל, נכון לעכשיו, נמצא בבאיירן: “לנארט אמר במפורש: ‘זה המועדון שלי, מועדון החלומות שלי. עברתי כאן את כל שלבי ההכשרה ועכשיו ניתנת לי ההזדמנות’”.

