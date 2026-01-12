איגוד הכדוריד יקיים אסיפה כללית שלא מן המניין על התנהלות היו"ר בתוך 21 יום. אתמול (ראשון) נשלח מכתב לאיגוד על ידי חברי הנהלה ומנהלי קבוצות בענף, שדורשים תשובות באשר למצבו הפיננסי של האיגוד וגם בנוגע להתנהלותו של עידן מזרחי מאז שנבחר לעמוד בראש.

על המכתב חתומים חברי ההנהלה ויו"ר הקבוצות אבי כחלון מרמה"ש, יותם אלעזרא ממכבי פ"ת, עמית כהן מנס ציונה, נאור ברכל ממכבי ארזים ר"ג, טוביה יוגב ממ.כ חולון, אורית קופר ויובל צלנר, שלטענתם הגישו את הבקשה “מתוך אחריות אישית ומוסדית של חברי הנהלה, ומתוך מחויבות לשמירה על ניהול תקין ושקיפות, כמו גם על אמון הציבור והעמותות החברות באיגוד”.

זה כבר כמה שבועות שחברי ההנהלה מסיעת מכבי דורשים לקבל תשובות מהיו"ר עידן מזרחי באשר להתנהלותו ולמצבו הפיננסי של האיגוד. הם שלחו מכתבים וביקשו לקבל תשובות, אך לטענתם הם לא זכו למענה. בעקבות זאת, הם הגישו מכתב ליו"ר ולחברי ההנהלה, בו הם דרשו לקיים את האסיפה כדי לקבל תשובות.

עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)

הם מבקשים לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין “לאור מצבו הכלכלי המדאיג של האיגוד, ולאור היעדר מענה לפניות ומכתבים קודמים שנשלחו על ידינו ואשר לא זכו לכל התייחסות עניינית במסגרת מוסדות האיגוד. התנהלות זו פוגעת בעקרונות של ניהול תקין, שקיפות ואחריות, ואינה עולה בקנה אחד עם חובות ההנהלה ויו"ר האיגוד כלפי חברי ההנהלה, העמותה והדין החל עליה”.

חברי ההנהלה וראשי הקבוצות דורשים לכנס את האסיפה על מנת לקבל מידע על מצבו הכלכלי של האיגוד, לרבות גרעונות עבר, התחייבויות קודמות והשלכות עתידיות. בין היתר, הם דורשים מיו"ר האיגוד להציג את תקציב האיגוד, את תוכנית העבודה של האיגוד לאור המצב הפיננסי, לפרט על מקורות ההכנסה הצפויים לשנת 2026 ולפרט על היקף החובות.

נוי פיירמן מול תומר בודנהיימר במאבק ד (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

בנוסף, הם דורשים “לדון בהתנהלותו של היו"ר עידן מזרחי, לרבות הוצאות והתחייבויות כספיות שבוצעו ללא עדכון, דיון או קבלת אישור מגורמי ההנהלה, כמתחייב על פי תקנון האיגוד והדין”. בשלב זה, אגב, אין דרישה להדחתו אלא רק רצון לברר מה מצבו של האיגוד ומה בכוונתו לעשות.

בעקבות המכתב, לפי התקנון באיגוד הכדוריד יצטרכו לכנס את האסיפה הכללית בתוך 21 יום מהמועד בו הוא נשלח. כלומר, בתוך שלושה שבועות ראשי האיגוד יכנסו את נציגי כלל האגודות מכל רחבי הארץ לדיון, במהלכו הם ישמעו על מצבו של האיגוד ויקוו שאולי שם היו"ר יתן דין וחשבון לקבוצות.