אניה וליקי מונתה למאמנת נבחרת ישראל בכדורעף

בשורה טובה לנבחרת ישראל בכדורעף נשים, כאשר שחקנית העבר אניה וליקי מונתה למאמנת הראשי של הנבחרת הלאומית. שחקנית העבר המעולה מביאה איתה לתפקיד חזון ברור, ניסיון עשיר ומחויבות עמוקה למדי הכחול לבן. בראיון ראשון היא חושפת את המטרות, האתגרים והמסר שלה לדור הבא.

את הופכת למאמנת נבחרת ישראל בכדורעף, איך ההרגשה?

“להתמנות למאמנת נבחרת ישראל זו סגירת מעגל מרגשת עבורי. הנבחרת הייתה הבית שלי שנים ארוכות כשחקנית, המקום שבו חלמתי, נלחמתי ולמדתי מהי מחויבות אמיתית לסמל. לחזור אליה היום מהצד של הקווים זו גאווה גדולה וגם אחריות עצומה. כאישה בתפקיד הזה אני מרגישה שליחות, לא רק להוביל מקצועית אלא גם להראות שאפשר וצריך שנשים יהיו בעמדות הנהגה בספורט הישראלי, מתוך ביטחון, ידע ואמונה בדרך”.

מה המטרה של הנבחרת, בתקופה הקרובה ובתקופה היותר רחוקה?

”המטרה בתקופה הקרובה היא לבנות בסיס חזק וברור - חיבור בין השחקניות, זהות משחק ומחויבות מלאה. בטווח הארוך, לפתח סגל חזק, יציב ועמוק עם אופי תחרותי, נבחרת שתייצג את המדינה בגאווה ותמשיך לצמוח לאורך זמן”.

מהו החזון שלך לנבחרת? לאן את רוצה להוביל אותה?

“החזון שלי הוא נבחרת גאה, לוחמת, עם חיבור עמוק בין השחקניות. נבחרת שמאמינה בעצמה, משחקת כדורעף חכם ואגרסיבי ומשמשת השראה לדור הבא”.

מה האתגר הכי גדול שעומד לפנייך כמאמנת נבחרת ישראל?

“האתגר הגדול הוא שינוי מנטלי. לבנות אמונה מחודשת ביכולת שלנו, להפוך פוטנציאל לתוצאות דרך עבודה יומיומית, סבלנית ובלתי מתפשרת”.

איך תאפייני את סגנון האימון שלך? מה השחקניות יכולות לצפות ממך?

“סגנון האימון שלי מבוסס על דרישות גבוהות, מקצוענות וכנות. אני מאמינה במשמעת וגם בקשר אנושי”.

יש נבחרות צעירות וילדות שמסתכלות עלייך עכשיו כמודל לחיקוי - מה המסר שלך אליהן?

“לילדות ולשחקניות הצעירות - אל תפחדו לחלום בגדול, תאמינו בעצמכן. הדרך לא תמיד קלה אבל התמדה, עבודה קשה ואהבה למשחק פותחות דלתות”.

מי האנשים שהשפיעו עלייך בדרך להיום? יש מאמן או מאמנת שהשאירו עלייך חותם?

“זכיתי לעבוד עם מאמנות ומאמנים שלימדו אותי מהי מחויבות, מנהיגות ומה המשמעות של לדרוש מעצמך כל יום קצת יותר. כל אחד מהם תרם לעיצוב שלי כשחקנית וכמאמנת”.

אם את יכולה לחלום - איפה את רואה את נבחרת ישראל בעוד 5 שנים?

“אני רואה נבחרת מגובשת, תחרותית עם זהות ברורה וגאווה גדולה. נבחרת שכל שחקנית צעירה חולמת להיות חלק ממנה”.