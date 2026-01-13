יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:03
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ויניסיוס לשופט: אמרתי לך, לאמין ימאל תמיד נופל

הברזילאי היה מעורב יותר בהגנה וחווה כמה דו קרבים מול כוכב ברצלונה, שעייפו אותו. מצלמות הטלוויזיה תיעדו את הדברים שהטיח בפני השופט בזמן המשחק

|
לאמין ימאל ו-ויניסיוס (IMAGO)
לאמין ימאל ו-ויניסיוס (IMAGO)

היו רגעים ואנקדוטות מכל הסוגים בגמר הסופר קאפ הספרדי, משחק צמוד מאוד עם תוצאה צמודה (2:3) שהגבירה את המתח עד שריקת הסיום. אחד מעימותי המשנה הרבים התרחש בין שניים מהכוכבים שעל הדשא היה בין ויניסיוס ללאמין ימאל.

הברזילאי נדרש להשקיע גם בעבודה הגנתית כדי לעזור לעצור את לאמין ימאל, ובסופו של דבר יצא מאיזון. מצלמות הטלוויזיה תיעדו את הרגע שבו ויניסיוס פנה לשופט מונוארה מונטרו והתלונן על הספרדי: "כבר אמרתי לך, לאמין תמיד נופל, תמיד נופל", הטיח בו במהלך שבו לא נשרקה עבירה על שחקן ברצלונה.

ויניסיוס, שהיה מעורב ביותר מחלוקת אחת גם בדו קרב שלו מול אתלטיקו מדריד בשל העימות עם דייגו סימאונה, נרגע לאחר שהצליח לכבוש את השער הראשון של הלבנים במשחק במהלך אישי יפה. ובמחצית השנייה חגג כאילו היה זה שער כאשר הצליח לבלום כמה התקפות של לאמין ימאל מהאגף. למעשה, הברזילאי, שאינו מורגל בעבודה הגנתית, סיים מותש לחלוטין והוחלף לפני סיום המשחק.

ויניסיוס עבר די בשקט בתוך המחלוקות של המשחק, ואף הפגין מחווה ספורטיבית כשניגש אל רונאלד אראוחו בהפסקה כדי להתעניין במצבו ולמסור לו מסר של תמיכה, מחווה שעשה גם קפטן הלבנים, קרבחאל.

ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)

הברזילאי היה מעורב מעט במהלך המשחק, ולכן לא חווה יותר מדי רגעי מתח, ואף הודה על החילוף מאחר שכמעט ולא היה מסוגל לרוץ על כר הדשא. אף שהמשחק עדיין היה פתוח, ויניסיוס הבין את ההחלטה והתחבק עם מאמנו, צ'אבי אלונסו, עמו יש לו מערכת יחסים מורכבת בשל התנהלותו על המגרש וחוסר היכולת שלו ללחוץ הגנתית את היריב.

