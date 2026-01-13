ויניסיוס לשופט: אמרתי לך, לאמין ימאל תמיד נופל

היו רגעים ואנקדוטות מכל הסוגים בגמר הסופר קאפ הספרדי, משחק צמוד מאוד עם תוצאה צמודה (2:3) שהגבירה את המתח עד שריקת הסיום. אחד מעימותי המשנה הרבים התרחש בין שניים מהכוכבים שעל הדשא היה בין ויניסיוס ללאמין ימאל.

הברזילאי נדרש להשקיע גם בעבודה הגנתית כדי לעזור לעצור את לאמין ימאל, ובסופו של דבר יצא מאיזון. מצלמות הטלוויזיה תיעדו את הרגע שבו ויניסיוס פנה לשופט מונוארה מונטרו והתלונן על הספרדי: "כבר אמרתי לך, לאמין תמיד נופל, תמיד נופל", הטיח בו במהלך שבו לא נשרקה עבירה על שחקן ברצלונה.

ויניסיוס, שהיה מעורב ביותר מחלוקת אחת גם בדו קרב שלו מול אתלטיקו מדריד בשל העימות עם דייגו סימאונה, נרגע לאחר שהצליח לכבוש את השער הראשון של הלבנים במשחק במהלך אישי יפה. ובמחצית השנייה חגג כאילו היה זה שער כאשר הצליח לבלום כמה התקפות של לאמין ימאל מהאגף. למעשה, הברזילאי, שאינו מורגל בעבודה הגנתית, סיים מותש לחלוטין והוחלף לפני סיום המשחק.

ויניסיוס עבר די בשקט בתוך המחלוקות של המשחק, ואף הפגין מחווה ספורטיבית כשניגש אל רונאלד אראוחו בהפסקה כדי להתעניין במצבו ולמסור לו מסר של תמיכה, מחווה שעשה גם קפטן הלבנים, קרבחאל.

ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)

הברזילאי היה מעורב מעט במהלך המשחק, ולכן לא חווה יותר מדי רגעי מתח, ואף הודה על החילוף מאחר שכמעט ולא היה מסוגל לרוץ על כר הדשא. אף שהמשחק עדיין היה פתוח, ויניסיוס הבין את ההחלטה והתחבק עם מאמנו, צ'אבי אלונסו, עמו יש לו מערכת יחסים מורכבת בשל התנהלותו על המגרש וחוסר היכולת שלו ללחוץ הגנתית את היריב.