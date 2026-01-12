גל לייבוביץ' שובץ למכבי חיפה נגד מכבי ת"א

הקבוצות בישראל ישחקו במהלך אמצע השבוע בגביע המדינה, אלו מביניהן שהעפילו, אבל בינתיים באיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים לקראת המחזור ה-19, שיכלול במוקד מפגשים מסקרנים מאוד בין הפועל ת”א להפועל ב”ש ובין מכבי חיפה למכבי ת”א.

אז למשחק בסמי עופר בין הירוקים לצהובים שיבצו את גל לייבוביץ’, כאשר אל ההתמודדות בבלומפילד בין האדומים מתל אביב לאדומים מבירת הנגב שיבצו את אביעד שילוח. יוני קלז ינהל את המפגש בין הפועל פתח תקווה לבית”ר ירושלים.

בנוסף, דקל צינו יהיה במפגש בין קריית שמונה להפועל חיפה, ויטלי בונדרב יהיה במפגש בין בני סכנין ומכבי נתניה, שניר לוי במשחק בין מכבי בני ריינה למ.ס אשדוד ועידן לייבה יהיה בהתמודדות בין הפועל ירושלים לעירוני טבריה.