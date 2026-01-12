שנת שיא לטוטו: יעביר למדינה כ-900 מיליון ש"ח

הטוטו צפוי להעביר לקופת המדינה כ-900 מיליון שקל בגין פעילותו בשנת 2025, הסכום השנתי הגבוה ביותר בתולדות המועצה. כך עולה מנתוני סיכום שנת הפעילות שהוצגו בכנס שנערך בסוף השבוע האחרון באצטדיון בלומפילד, בהשתתפות הזכיינים המצטיינים של הטוטו.

על אף ששנת 2025 התנהלה ללא טורניר ספורט בינלאומי גדול ובצל לחימה מתמשכת, הצליח הטוטו לשבור שיאים כמעט בכל תחומי הפעילות. הרווחים שיועברו למדינה משקפים גידול של כ-5% לעומת שנת 2024, אשר כללה את טורניר היורו ונחשבה עד כה לשנת שיא.

גם בחלוקת הפרסים לציבור נרשם שיא, כאשר בשנת 2025 חולקו 2.73 מיליארד שקלים, עלייה של 4.1% לעומת השנה הקודמת. במקביל, הכנסות הטוטו חצו לראשונה את רף ארבעת מיליארד השקלים והסתכמו ב־4.009 מיליארד, גידול של 3.6% ביחס ל-2024.

מאיר ברדוגו (Neo media)

תחום הדיגיטל המשיך להיות מנוע צמיחה משמעותי. מכירות האון ליין הגיעו לכ־1.1 מיליארד שקלים, עלייה של 7.5%, והיוו כ-28% מסך מחזור המכירות של המועצה, לעומת 26.7% בשנה שעברה.

בבחינת המפעלים המכניסים ביותר, ליגת האלופות דורגה במקום הראשון עם מכירות של כ-300 מיליון שקלים, והחליפה בפסגה את הליגה הספרדית, בין היתר בעקבות הפורמט החדש שכלל יותר משחקים. אחריה דורגו הליגה הספרדית עם כ-233 מיליון שקלים וה-NBA עם כ־223 מיליון שקלים, כאשר בטוטו מציינים כי הצלחתו של דני אבדיה תרמה לעניין הציבורי בליגה.

שבתאי צור (Neo Media)

ליגת Winner בכדורגל רשמה הכנסות של כ-216 מיליון שקלים ודורגה רביעית, עם גידול של 18% במכירות לעומת 2024. הפרמייר ליג והיורוליג השלימו את העשירייה הראשונה.

המשחק המכניס ביותר בשנת 2025 היה גמר ליגת האלופות בין פריז סן ז'רמן לאינטר, עם מכירות של כ-10 מיליון שקלים. אחריו דורגו חצי גמר ליגת האלופות בין אינטר לברצלונה (6.7 מיליון) וגמר גביע המדינה Winner בין בית"ר ירושלים להפועל באר שבע, שהיה המשחק הישראלי המכניס ביותר עם 5.3 מיליון שקלים. משחק הכדורסל המכניס ביותר היה הדרבי התל אביבי ביורוליג בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, עם הכנסות של 2.4 מיליון שקלים.

מעבר לנתונים הכספיים, הטוטו השקיע בשנת 2025 למעלה מ-70 מיליון שקלים במתן חסויות לליגות ולמפעלי ספורט, באירועי ספורט עממי ברחבי הארץ ובמיזמים חברתיים שונים, בהם ליגת המילואימניקים, ליגת השווים בספורט וליגת האוהדים.

יו"ר הטוטו, שבתאי צור, אמר בכנס: “זה לא מובן מאליו שבשנה כה מורכבת, בצל המשך הלחימה וללא טורניר ספורט גדול, הטוטו מצליח לשבור את שיא הרווחים המועברים למדינה. הסכום המשמעותי יסייע למדינת ישראל בהתמודדות עם האתגרים הרבים שלפניה”.

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, הוסיף: “נתוני השיא מצביעים על חוסנו של הטוטו, על יעילותו העסקית ועל האמון הרב שציבור הלקוחות רוחש לו. גם בשנה מאתגרת המשכנו לצמוח, תוך הרחבת פעילות המשחקים באחריות ושיפור חוויית הלקוח”.