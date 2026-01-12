יום שני, 12.01.2026 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

היערכות משטרתית נרחבת לדרבי התל אביבי

המשטרה פרסמה את היערכותה לקראת הדרבי בבלומפילד, שכוללת סגירת רחובות, בידוק קפדני והנחיות מחמירות לקהל האוהדים במטרה לשמור על הסדר והביטחון

|
שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)
שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הדרבי בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, שייערך ביום רביעי הקרוב בשעה 20:30 באצטדיון בלומפילד בתל אביב. במסגרת ההיערכות יתפרסו החל משעות הצהריים שוטרים רבים ממחוז תל אביב, לצד סדרנים ומאבטחים, אשר יפעלו לשמירה על הסדר הציבורי, אבטחת הקהל והכוונת התנועה באזור האצטדיון.

שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18:00, ובמשטרה מדגישים כי תתבצע בדיקה קפדנית בקרב כלל הבאים למשחק. לאור זאת, מומלץ לאוהדים להגיע מוקדם על מנת למנוע עומסים ולחץ בכניסות לאצטדיון.

במסגרת הסדרי התנועה שייקבעו באזור, החל מהשעה 16:30 ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות אמץ, שארית ישראל והתחיה. במשטרה מבקשים מציבור הנהגים להישמע להנחיות ולהחנות את הרכבים אך ורק במקומות המיועדים לכך, כאשר תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים במקומות אסורים.

שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)

עוד נמסר כי חל איסור מוחלט על כניסה לאצטדיון עם נשק, ללא אפשרות להשאירו בכניסה, וכן נאסרה הפעלת רחפנים במהלך המשחק. בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים אשר יגיעו תחת השפעת אלכוהול.

במשטרה מדגישים כי הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כבאות והצלה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, העלולים לסכן חיי אדם. הפעלת אמצעים פירוטכניים עלולה לגרור קנס בסך 3,000 שקלים וכן פתיחה בהליך פלילי.

כמו כן, לא תותר כניסה לאצטדיון עם רעלות פנים, חם צוואר או כל פריט לבוש אחר המקשה על זיהוי האדם. אוהד שיגיע עם פריט לבוש כזה ייקנס ב-500 שקלים ותיאסר כניסתו למשחק.

במשטרת ישראל קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחריו, במטרה לשמור על אווירה ספורטיבית וחוויית צפייה מהנה ובטוחה לכלל המשתתפים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */