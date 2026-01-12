יום שני, 12.01.2026 שעה 15:12
כדורגל ישראלי

בב"ש חגגו לקוז'וק, ויטור וכנעאן יפתחו בגביע

הקבוצה בנוכחות ברקת חגגה יום הולדת 45 למאמן, שצפוי לבצע שינויים לקראת הפועל ירושלים בגביע המדינה. דיופ חזר לאימון מלא, אך צפוי לקבל מנוחה

|
שחקני הפועל באר שבע (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע (עמרי שטיין)

אחרי שאיבדה את פער הנקודות מבית"ר ירושלים בעקבות התיקו המאכזב מול מכבי חיפה בליגה, הפועל באר שבע רוצה לשים את האכזבה מאחור ולהמשיך קדימה בגביע המדינה. מחזיקת הגביע תארח מחר (שלישי) באצטדיון טרנר את הפועל ירושלים, שבועיים בלבד אחרי המפגש בין השתיים במסגרת הליגה.

לקראת המשחק, רן קוז'וק צפוי לבצע כמה שינויים בהרכב לעומת זה שפתח מול מכבי חיפה. מי שלא יפתחו בוודאות הם אליאל פרץ ואור בלוריאן, שסוחבים צהובים בליגה. ג'יבריל דיופ חזר הבוקר לאימון מלא, אך צפוי לקבל מנוחה.

אופיר מרציאנו יעמוד בין הקורות, מיגל ויטור יפתח במרכז ההגנה ואופיר דוידזאדה ישחק כמגן שמאלי. גם בחלק הקדמי ייתכנו שינויים, כאשר זאהי אחמד וחמוד כנעאן נמצאים בתמונת ההרכב.

לפני האימון המסכם הבוקר, בנוכחות הבעלים אלונה ברקת, ערכו הבוקר יום הולדת למאמן רן קוז'וק, שחוגג היום את יום הולדתו ה-45.

