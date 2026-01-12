יום שני, 12.01.2026 שעה 14:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

דראפיץ' דורש מבני ריינה חוב של 100 אלף שקל

המאמן שפוטר בספטמבר לא קיבל לטענתו את מלוא הפיצוי שסוכם, עורך דינו יובל שדמי: ״המועדון טרם השיב לפנייה, ממתינים לתשובה״. אכזבה מניצחון ק״ש

|
סלובודן דראפיץ' (שחר גרוס)
סלובודן דראפיץ' (שחר גרוס)

באמצעות עורך הדין יובל שדמי, מאמן הכדורגל סלובדאן דראפיץ' שלח מכתב התראה לבני ריינה, שבו הוא דורש תשלום חוב בסך 100 אלף שקלים עבור עבודתו בחודשים נובמבר ודצמבר.

כזכור, דראפיץ' פוטר בחודש ספטמבר, ועל פי הסיכום בין הצדדים הוחלט כי המאמן יקבל פיצוי בגובה של שלושה חודשי שכר. לטענת המאמן, תשלום חודש אוקטובר שולם במלואו, אך התשלומים עבור החודשים נובמבר ודצמבר לא הועברו אליו.

עורך הדין יובל שדמי מסר: "שלחנו מכתב התראה על חוב של 100 אלף שקלים עבור חודשים שאין לגביהם מחלוקת. בני ריינה לא עמדה בגמר החשבון ובפיצוי המוסכם שנחתם, ולכן נשלח מכתב ההתראה למועדון. ריינה טרם השיבה לפנייתנו ואנחנו ממתינים לתשובה".

שחקני בני ריינה מבואסים (ראובן שוורץ)שחקני בני ריינה מבואסים (ראובן שוורץ)

במישור המקצועי, במועדון נרשמה אכזבה לא רק מהתוצאה מול בית"ר ירושלים, אלא בעיקר מכך שעירוני קריית שמונה, שנמצאת מעל הקו האדום, פתחה פער של תשע נקודות מעל בני ריינה, האחרונה בטבלה.

