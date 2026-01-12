דראפיץ' דורש מבני ריינה חוב של 100 אלף שקל

באמצעות עורך הדין יובל שדמי, מאמן הכדורגל סלובדאן דראפיץ' שלח מכתב התראה לבני ריינה, שבו הוא דורש תשלום חוב בסך 100 אלף שקלים עבור עבודתו בחודשים נובמבר ודצמבר.

כזכור, דראפיץ' פוטר בחודש ספטמבר, ועל פי הסיכום בין הצדדים הוחלט כי המאמן יקבל פיצוי בגובה של שלושה חודשי שכר. לטענת המאמן, תשלום חודש אוקטובר שולם במלואו, אך התשלומים עבור החודשים נובמבר ודצמבר לא הועברו אליו.

עורך הדין יובל שדמי מסר: "שלחנו מכתב התראה על חוב של 100 אלף שקלים עבור חודשים שאין לגביהם מחלוקת. בני ריינה לא עמדה בגמר החשבון ובפיצוי המוסכם שנחתם, ולכן נשלח מכתב ההתראה למועדון. ריינה טרם השיבה לפנייתנו ואנחנו ממתינים לתשובה".

שחקני בני ריינה מבואסים (ראובן שוורץ)

במישור המקצועי, במועדון נרשמה אכזבה לא רק מהתוצאה מול בית"ר ירושלים, אלא בעיקר מכך שעירוני קריית שמונה, שנמצאת מעל הקו האדום, פתחה פער של תשע נקודות מעל בני ריינה, האחרונה בטבלה.