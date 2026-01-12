דרמה: כתבי אישום צפויים נגד חמישה שחקנים

פרשת הונאת הענק של הביטוח הלאומי, שבה מעורבים כדורגלנים, עורכי דין ורופא, עולה שלב. ל-ONE נודע כי הפרקליטות צפויה להגיש כתבי אישום נגד חמישה שחקני כדורגל החשודים כשותפים בפרשה.

כפי שפורסם אתמול לראשונה ב-ONE, בשלב הראשון תקיים פרקליטות מחוז דרום מין הליך שימוע לרופא ולעורכי הדין המעורבים לאחר שהוזמנו לכתב חשדות. במסגרת השימוע יוכלו החשודים להציג את גרסתם לטענות המיוחסות להם, לפני קבלת החלטה סופית על הגשת כתבי אישום.

49 שחקנים יידרשו להשיב מיליוני שקלים

בנוסף, כפי שנחשף בתוכנית "שיחת היום" של ONE, כ-49 שחקני כדורגל יחויבו להחזיר לביטוח הלאומי סכומים של מיליוני שקלים. בביטוח הלאומי הודיעו כי קביעות הנכות שניתנו לשחקנים בעבר יבוטלו, והם יידרשו להשיב את כל הכספים שקיבלו שלא כדין.

ההערכה היא כי מדובר בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים, שהועברו לשחקנים – בהם גם כוכבי כדורגל מוכרים – במסגרת הונאת קצבאות.

כסף שנמצא בפשיטה (דוברות המשטרה)

חומרים גובשו: כתבי אישום נגד שחקנים

במקביל להליכי השימוע, בפרקליטות גובשו החומרים הנדרשים להגשת חמישה כתבי אישום נגד שחקני כדורגל המעורבים בפרשה, הנחשבת לאחת החמורות שנחשפו אי פעם בספורט הישראלי.

כך פעלה ההונאה על פי החשד

החקירה, שהתפוצצה בחודש מאי האחרון, החלה בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לביטוח הלאומי, לצד בדיקה של אגף הביקורת הפנימית. הבדיקה עסקה בפעולות חשודות שנועדו, בין היתר, לוודא עמידה בכללים ושמירה על פרטיות האזרחים.

על פי ממצאי החקירה, הרופא תיאם לכאורה עם עורכי הדין מועדי ועדות רפואיות והכין מסמכים מזויפים, במטרה לקבוע אחוזי נכות פיקטיביים. כך, על פי החשד, קיבלו שחקנים קצבאות במרמה של אלפי שקלים מדי חודש.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

הביטוח הלאומי: "ההונאה החמורה ביותר שנחשפה בספורט הישראלי"

בהודעה רשמית שמסר הביטוח הלאומי בעבר נכתב: "מדובר בפרשת ההונאה החמורה ביותר שנחשפה בספורט הישראלי, שבה מעורבים שחקני כדורגל בכירים בישראל ולגיונרים לאורך השנים".

עוד צוין כי עובדת ביטוח לאומי נעצרה והושעתה באופן מיידי עם חשיפת הפרטים, עד לסיום החקירה הגלויה.

במהלך החיפושים נתפסו מאות אלפי שקלים במזומן בבתי החשודים, חולטו רכבי יוקרה, ונמצאו קלסרים מסודרים ובהם שמות קבוצות, מסמכים רפואיים וחומרים נוספים.

"קצבאות צריכות להינתן למי שזכאי ולמי שזקוק לסיוע. העובדה שאנשים מרמים ופוגעים בחלשים בחברה אינה מתקבלת על הדעת. אגף החקירות של הביטוח הלאומי ימשיך לפעול כדי שמי שמרמה – ייתן על כך את הדין, ישיב את הכספים לציבור ויועמד לדין פלילי".