"רק אחרי חשיפת ONE התחילו בממשלה לרוץ"

משבר הדרכונים בדרך לפתרון אחרי שאושרה העברת הסמכויות משר הפנים לראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת אחרי ששלושה מספורטאי המשלחת לאולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026 לא היו יכולים לצאת להתחרות בגלל שטרם קיבלו דרכונים ישראלים קבועים, כפי שפורסם ב-ONE. ח"כ עודד פורר, מ"מ יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, דיבר על הסאגה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE אחרי שהעניין עבר לאישור הכנסת.

מה היה בדיון?

”זאת שערוריה שבכלל יש אירוע. הם אזרחי ישראל. הממשלה טרחה לבטל את חוק הדרכונים, זו אולימפיאדת חורף - אין מתקני אימון אפילו בישראל. מנובמבר זה מתגלגל בתוך הממשלה. רק לאחר החשיפה של אסי בשבוע שעבר התחילו בממשלה לרוץ מהר להעביר את הסמכויות לראש הממשלה, באתי היום לכנסת ולא הבנתי איך זה לא מופיע על סדר היום”.

מי צריך להציג את זה לכנסת ומתי זה יהיה?

”ביקשתי מאופיר כץ לזרז את זה דחוף, הוא אמר לי שהוא לא מכיר את זה בכלל”.

האופוזיציה תצביע בעד?

”יש לממשלה רוב, הם לא צריכים אותם”.

עודד פורר (עדינה ולמן - דוברות הכנסת)

אתם תתמכו בזה?

”אני אדאג שהחברים האלה יוכלו להתמודד באולימפיאדה, מישהו צריך להיות אחראי לזה. אנחנו נדאג שהדבר הזה יקרה. מי שקובע את סדר היום זה לא אני. זה לא מעניין את הממשלה, מנובמבר זה מוכר למשרד הספורט. לא פנו לראש הממשלה או לאף אחד”.

מה יקרה אם תהיה התקפה מאיראן?

”גם במלחמה הייתה כנסת. עצם העיסוק בזה הוא מטומטם, אנחנו מדינה מטומטמת, אף מדינה אחרת לא מתמודדת עם זה”.

אילו קולות שמעת בדיון שכינסת?

”אומרים ‘ידינו כבולות, צריך חתימת שר’. איפה משרד הספורט באירוע הזה? אני לא מבין. היו צריכים להפוך עולמות”.