"ההתאחדות לא שולחת נציג עם צלחת בינואר"

הסיבוב הראשון בליגה א' דרום מאחורינו. כרגע מי שנמצאת עם ידה על העליונה בטבלה היא מכבי קריית גת, שלאחר 15 משחקים השיגה 12 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וללא הפסדים. בנוסף הדרומיים הכי פוריים בליגה עם מאזן שערים חיובי העומד על 11:37 ו-39 נקודות. קריית גת מובילה גם בפן ההגנתי כשהיא הקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגה, לעת עתה.

מוזר ככל שיישמע, אך במשחקי החוץ שלה מכבי קריית גת עדיפה על פני משחקי הבית שלה. בחוץ הקבוצה עם שבעה ניצחונות, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים. אם לא די בזאת, ספגה הקבוצה רק שני שערים, מתוך 11 סך הכל. קרוב ל-54% הצלחה בחוץ. בבית, אומנם קריית גת לא הפסידה, אך יצאה בשלוש תוצאות תיקו וספגה תשעה שערים (81% מהסך הכולל).

את רומן זולו הביאו מעפולה, יחד עם עוזרו, שלומי אזולאי. השניים מתגוררים בצפון הארץ ולא מתלוננים על הנסיעות לדרום דרך כביש שש, מספר פעמים בשבוע. נכון להיום, לפחות בשני העשורים האחרונים בליגה א' דרום, מכבי קריית גת עושה מה שלא נעשה הרבה זמן, כשחלפה על פני השיא מעונת 2017/18 של סקציה נס ציונה שהוליכה סיבוב ביתרון שמונה נקודות מהסגנית.

רומן זולו בגשם מהמשחק האחרון (יונתן גינזבורג)

מלבד העבודה הנהדרת שעושה הקבוצה במסגרת הליגה, הדרומיים הגיעו עד לשלב סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל. שם הפסידו בבעיטות עונשין מ-11 מטרים להפועל רעננה, האקסית של רומן זולו, בתוצאה 9:8. בגביע האזורים, שמקנה כרטיס לגביע החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, הקבוצה נמצאת כבר בשלב רבע הגמר.

12 שחקנים אחראיים על 37 השערים עד כה בקבוצה. אליאור משלי התכבד בשמונה שערים, גיל חדד מיד אחריו עם שבעה שערים ואחריהם ריף מסיקה לו שישה שערים, ארז שיפמן ויוסי טוואבה להם שלושה שערים כל אחד, עידן פרץ ופיליפ חאיכ, כבשו צמד שערים ואלעד אשרם, ליעד רמות, מור עדרי, עדן בן מנשה ורז שטיין סוגרים את טבלת הכיבושים עם שער אחד בלבד.

גיל חדד וחבריו לקבוצה, חוגגים הכי הרבה שערים בליגה (יונתן גינזבורג)

אתה והקבוצה אליה הגעת בקיץ 2025 במקום הראשון עם תום הסיבוב, האמנת שככה יהיה?

"תראה, להגיד שלא האמנתי זה לא נכון, כי אני תמיד מכוון הכי גבוה שאפשר. אבל האם ידעתי שזה יהיה המצב בטבלה בתום הסיבוב? בספורט אין ביטוח. כשהגעתי, המטרה הייתה קודם כל לבנות תלכיד מאוזן. ידעתי שיש פה פוטנציאל אדיר, אבל המקום הראשון הוא תוצר של עבודה יומיומית קשה, של שחקנים שרעבים להצליח ושל צוות מסביבי שנותן 200%. זה מרגש, אבל אני מזכיר לעצמי ולכולם שבחודש ינואר נציגי ההתאחדות לא שולחים אף אחד לחלק את הצלחת".

שמונה שנים שקבוצה לא סיימה במקום הראשון, בסיבוב הראשון, ללא הפסדים. בפעם האחרונה, זה הסתיים בעלייה.

"הנתון הזה מחמיא מאוד, וזה בהחלט נותן המון ביטחון למערכת. זה מראה על יציבות, וזה הדבר שהכי חשוב לי כמאמן. עם זאת, היסטוריה זה נחמד למי שאוהב לעסוק בזה. במגרש זה לא נותן לנו יתרון".

אתה וכל מי שסביבך ידעתם לקלוע "בול במטרה" כמו שאומרים, מבחינת שחקני סגל.

"בניית סגל היא עבודת נמלים. בקיץ לא חיפשנו רק את השמות הכי גדולים או את אלו שכבשו הכי הרבה שערים בעונה שעברה. חיפשנו אישיות, חיפשנו שחקנים שמתאימים ל-DNA של המועדון ושמוכנים להקריב את האגו בשביל הקבוצה. אני שמח לומר שכל שחקן שהגיע לכאן הוא קודם כל 'גבר' בחדר ההלבשה. כשיש חיבור אנושי טוב, הכישרון על המגרש מתפרץ הרבה יותר בקלות".

קהל מכבי קריית גת, נהנה מעונה היסטורית (יונתן גינזבורג)

הסיבוב השני יהיה קשה פי כמה וכמה. ראינו איך אשדוד עושה לכם חיים קשים וכך גם האחרות, שלא מוותרות. מבחינתך חסר משהו בסגל? בצד המנטלי? או שאתה רגוע?

"אני אף פעם לא רגוע לגמרי, וטוב שכך. הסיבוב השני תמיד קשה יותר כי קבוצות כבר מכירות אותך, הן באות לסגור ולהילחם על החיים שלהן. כמובן כל קבוצה והמטרה שלה, ראינו את זה מול אשדוד וזה ימשיך מול קבוצות אחרות. מבחינת סגל, אני מאוד סומך על מי שיש כאן, אבל אנחנו תמיד עם יד על הדופק. אם נרגיש שצריך חיזוק נקודתי כדי לרענן את השורות ולמנוע שובע נעשה זאת".

מי הכי הפתיע אותך עד לרגע זה?

“הייתי אומר ראם גולן, השוער שהפך בין רגע לשוער ראשון, כשבספסל יש את עמית סרוסי, שוער מעולה לא פחות”. זו 'צרה' של מאמנים שכל אחד היה רוצה. יש לנו שני שוערים ברמה הכי גבוהה שיש. ראם גולן לקח את ההזדמנות בשתי ידיים והוא מפגין בגרות ושקט נפשי יוצאי דופן לגילו. הוא בהחלט הפתעה נעימה לכל מי שלא הכיר אותו לעומק. מצד שני, עמית סרוסי הוא מקצוען ברמות הכי גבוהות שיש, הוא דוחף את ראם באימונים ומחכה לרגע שלו. התחרות הזו היא מה שהופך את שניהם לטובים יותר. זה קורה בכל קבוצה בריאה, לא חסרות דוגמאות".

ראם גולן, הפתיע לטובה (יונתן גינזבורג)

כבר בשישי הקרוב יש לכם קרב מול דימונה בבית, מקום ראשון נגד שני. שרון אביטן, בשקט בשקט, עושה עבודה לא רעה בכלל למרות כל מה שאומרים על קבוצתו.

"דימונה קבוצה מצוינת ומאומנת היטב. שרון אביטן עושה שם עבודה שקטה ויסודית, והטבלה לא משקרת, הם שם כי מגיע להם. עבורי אלו עוד שלוש נקודות בדרך למטרה".

מה תיקח איתך מהחצי הראשון של העונה לחצי השני?

"את הביחד. היו לנו רגעים בסיבוב הזה שהמשחק לא הלך בקלות, והשחקנים ידעו להרים אחד את השני ולא להישבר. את הגיבוש הזה והמחויבות הטקטית אני לוקח איתי. אם נשמור על הרעב הזה, כאילו אנחנו עדיין במקום השני ורודפים אחרי מישהו אנחנו נהיה בסדר".

דבר פחות טוב שהיית אומר על החצי הראשון של העונה? בכל זאת, אין מושלם.

"נכון, אין מושלם. היו דקות של 'נפילות מתח' במהלך משחקים, רגעים שבהם הרגשנו קצת יותר מדי בנוח ואיבדנו ריכוז. בסיבוב השני, טעויות כאלו יעלו לנו ביוקר. אנחנו צריכים להיות יותר 'רעים' מול השער ולגמור משחקים מוקדם יותר כדי לא להיכנס ללחץ מיותר בדקות הסיום. תמיד יש מה לשפר, וזה מה שמשאיר אותנו דרוכים".