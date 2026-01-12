יום שני, 12.01.2026 שעה 20:32
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

הדרבי של רוי: ההשוואה בין רביבו לקורין בפנטזי

לפני המפגש הישיר, שחקני מכבי והפועל ת"א הצטיינו: מי הביא יותר נקודות? וגם: ההופעה של אלעד אמיר בטרנר ומי בלטו בב"ש, בית"ר ובחמישייה של ק"ש?

|
רוי רביבו ורוי קורין (רדאד ג'בארה ושחר גרוס)
רוי רביבו ורוי קורין (רדאד ג'בארה ושחר גרוס)

תיקו בין מכבי חילה להפועל באר שבע שפתח את מאבקי הצמרת, ניצחונות דחוקים של בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב, 3:3 דרמטי בין הפועל תל אביב להפועל חיפה וחמישייה בלתי נשכחת של קריית שמונה באשדוד. את כל זה ועוד קיבלנו במחזור ה-18 בליגת העל, עם כמה הצגות אישיות בולטות בפנטזי, כולל שני שחקנים ממכבי והפועל ת”א שהביאו הכי הרבה נקודות רגע לפני הדרבי הגדול בגביע.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

מכבי ת”א הייתה בתקופה לא טובה בליגה עד לאחרונה, אבל במסגרת ה-0:1 שלה על סכנין קיבלנו גם את מצטיין המחזור רוי רביבו, שסיים עם 15 נקודות בזכות בישול, שער נקי, 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-3 חטיפות. גם טייריס אסאנטה ועידו שחר עם 10 נקודות כל אחד סיימו עם כמות דו ספרתית.

בתיקו המאופס בין הפועל באר שבע למכבי חיפה בטרנר, אור בלוריאן וקינגס קאנגווה עם 10 ו-11 נקודות בהתאמה בלטו בצד האדום, פייר קורנו (10) ויילה בטאיי (11) בלטו בירוק, כשאלעד אמיר הצעיר סיים עם 9 נקודות (שער נקי, מסירת מפתח, 2 דריבלים ו-3 הרחקות) וליסב עיסאת עם 8.

אלעד אמיר (רדאד גאלעד אמיר (רדאד ג'בארה)

ומתיקו מאופס לתיקו רב שערים. ב-3:3 בין הפועל חיפה להפועל ת”א ג’ורג’ דיבה שכבש גול עצמי סיים עם 2- נקודות, רותם חטואל עם בישול, 4 דריבלים, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-2 תיקולים סיים עם 10 נקודות, ובהפועל ת”א רוי קורין היה מעל כולם עם שער, בישול, 4 מסירות מפתח ו-13 נקודות. רגע לפני הדרבי, המאבק הצמוד הוכרע לטובת רביבו, שבסך הכל העונה תרם 81 נקודות במחיר של 11 מיליון בפנטזי, לעומת 36 של קורין במחיר של 6 מיליון בלבד.

ב-2:5 של קריית שמונה על אשדוד בלטו אופיר בנבנישתי עם 12 נקודות ועובדיה דרוויש עם 11, כאשר בהפועל פתח תקווה רועי דוד המשיך להיות עקבי עם שער ובישול בדרך ל-11 נקודות, ומארק קוסטה שכבש צמד ב-1:4 על טבריה סיים עם 13 נקודות. קלה, עם גול ובישול למלאבסים, הוסיף 11 נקודות משלו.

רועי דוד חוגג (חגרועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

במפגש בין בית”ר ירושלים לריינה שנגמר ב-0:1 דחוק לקבוצה של ברק יצחקי, ירדן כהן, גרגורי מורוזוב וטימוטי מוזי תרמו 10 נקודות כל אחד ודור מיכה סיים עם 9 נקודות. ג’וניור פיוס הפתיע מנגד עם 10 נקודות בזכות 6 חטיפות, 5 תיקולים ולא פחות מ-10 הרחקות כדור.

את הדירוג הכללי מוליך המנג’ר “50 חטופים” עם 1,542 נקודות, 6 יותר מהמקום השני. מנצח המחזור ה-18 הוא המיוחדים בלבן עם 106 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: יהונתן עוזר, אלון אזוגי, רוי רביבו, טייריס אסאנטה, מקסים פלקושצ’נקו, קינגס קאנגווה (קפטן), רועי דוד, רועי אלקוקין, דן ביטון, ווילסון האריס וג’בון איסט.

