יום שני, 12.01.2026 שעה 13:16
שונות  >> שיחת היום של שוופס

הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם: חדשות דרמטיות בפרשת הביטוח הלאומי, מחאת אוהדי מכבי ת"א והפיטורים של אבוקסיס

|
תמיר בלאט (רועי כפיר)
תמיר בלאט (רועי כפיר)

חדשות דרמטיות בפרשת הביטוח הלאומי, מחאת אוהדי מכבי תל אביב, הפיטורים של יוסי אבוקסיס ממכבי נתניה ולא רק. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט

התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE.

