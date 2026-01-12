"בעונה הבאה הפועל חיפה תהיה טופ 3 בישראל"

הפועל חיפה רוצה לחזור לליגה הראשונה, ואף להגיע לקדמת הבמה בכדורסל הישראלי. המועדון הודיע היום (שני) על בעלים חדש, אדיר סבג בן ה-20 בלבד, שעלה לספר על עצמו ועל התוכניות הגרנדיוזיות שלו לקבוצה בתוכנית ”שיחת היום” בערוץ ONE.

איך ילד בן עשרים רוכש קבוצת כדורסל?

”אני אדיר, בן עשרים. עליתי לארץ בגיל שש מתוניס, גדלתי בבאר שבע, בגיל 13 נכנסתי לעולם העסקים וההייטק. פרשתי מהלימודים בגיל 15, הכרתי אנשי עסקים ולמדתי מהם, אני מיישם את זה. דניאל חזן עדיין שותף בהפועל חיפה ב-10 אחוזים”.

הקבוצה הזאת התפרקה.

”יוסי ורון הם הלב של המועדון, הם מקדישים את החיים שלהם ונותנים כל מה שאפשר. הכרתי אות בפגישה ספונטנית, ראיתי את הנחישות. הגעתי לדרבי נגד מכבי חיפה והייתה לי צמרמורת בכל הגוף, אמרתי להם שם שאני הולך להיות בהפועל חיפה”.

שחקני הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

במה אתה עוסק ביום יום ומה יהיה התקציב?

”אני מתעסק עם חברה בנאסד”ק, נתנו לי העונה 5 מיליון דולר ואחרי זה יהיה עוד”.

התלוות לעופר ינאי, מה למדת ממנו ומה אתה רוצה לעשות?

”העונה אני רוצה לעלות ליגה ובעונה הבאה להיות טופ 5 באירופה”.

כמה תקציב יש להפועל חיפה בשביל זה?

”אנחנו בקשר עם הרבה שחקנים, גם בארץ, בחו”ל ובהפועל תל אביב, והצעתי לשחקנים שלה פי 3”.

אז עופר ינאי בבעיה?

”לא אעשה שום דבר שיפגע בו. יש שחקנים שיתרמו יותר להפועל חיפה מאשר להפועל תל אביב”.

עופר ינאי (אורן בן חקון)

זרים או ישראלים?

”גם וגם”.

יפתח זיו?

”יכול להיות”.

מה למדת מעופר ינאי, לעשות אחלה ביזנס?

”כן”.

איך עושים כסף בספורט?

”אתה מוזמן לראות שהמניה שלנו ב-VisionWave רק עולה בימים האחרונים, והרבה בגלל הפועל חיפה. מבחינתי לא הכל עניין של כסף, זאת ההצלחה”.

המטרה זה קבוצה לבורסה?

”עונה הבאה ננפיק את הפועל חיפה בעזרת השם, ונהיה בטופ 3 קבוצות הכי חזקות במדינת ישראל”.

שחקני הפועל חיפה אחרי הניצחון בדרבי (לילך וויס-רוזנברג)

איך?

”יש המון נכסים, לאו דווקא פיזיים”.

איפה אתה יושב היום?

”בישראל”.

מה עם קבוצת הכדורגל של הפועל חיפה?

”לא היו לי תוכניות על הכדורסל, התאהבתי ברעיון”.

אתה לא “מפציץ הפצצות” לפני שעשיתם משהו?

”ב-24 שעות האחרונות פנו אליי יותר מעשר חברות ציבוריות להשקיע סכומי עתק ולהיות ספונסר”.

מה מעניין חברה בנאסד”ק קבוצה קטנה בישראל?

”אנחנו רוצים להביא נוכחות בארץ, בזכות הפועל חיפה כל ערוצי התקשורת מכירה את החברה שלנו”.

איזה תקציב אתה מתכנן בעתיד?

”לא רוצה להתחייב, מה שהקבוצה תצטרך יהיה”.

צבא לא עשית?

”יש לי בעיה בריאותית שאני לא יכול לפרט עליה, יש לי עמותה שעוזרת ומשמחת חיילים באופן קבוע”.

הבנת בכדורסל?

”אני צופה מגיל קטן, לא ציפיתי שתהיה לי קבוצה”.