"יש כאוס ענק, כאילו מישהו שדד לנו את נתניה"

אחרי שרשרת תוצאות לא טובות, אתמול (ראשון), מכבי נתניה הודיעה משום מקום על כך שפיטרה את יוסי אבוקסיס. שחקן העבר של היהלומים, פודי חלפון, הגיע לדבר על כך ועל מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

איך אתה רואה מה שקורה?

”העיר גועשת ורועשת, יש בלאגן גדול, יש משהו שלא מובן בשום קנה מידה של כדורגל עולמי. המצב הזה הוא מין כאוס ענק, כאילו מישהו שדד לנו את מכבי נתניה”.

אתה הולך עם עורך דין צמוד?

”אני מאמין בצדקת הדרך, אומר מה שאני חושב. מה שאנשים עושים בקבוצה הזאת, אם יבדקו מה הולך טוב, לדעתי ולכאורה יש פה משהו שהוא לא מובן בקבוצה. כל הניהול, כל הצורה. בגלל שכל הדברים שלהם עקומים אני לא אופתע שהעסקה של טאבי מבוטלת והוא חוזר להפועל פתח תקווה. אני אגיד עוד משהו, מי שקנה את מכבי נתניה, אמרו מראש שהם קבוצת רכישה, הבנו, הכל בסדר. הם פיטרו את יוסי אבוקסיס עם פיצוי קטן, הם עכשיו הביאו את בני לם שהמשכורת שלו כבר משולמת, כמו שאתם מכירים אותו הוא מביא התלהבות, הוא ינצח את מכבי יפו, את סכנין ואז ישאירו אותו עד סוף העונה”.

מה עם המאמן הברזילאי?

”זה מאמן של גרוש וחצי. אם תבדוק את החוזה שלו”.

אייל סגל אמר לנו בשבוע שעבר שהוא ראה שהבעלים החדש העביר לקופה 7 מיליון דולר.

”אי אפשר לראות את זה בבנק? אני רוצה לראות בעיניים שלי שמישהו שם שקל בקופה. מה הבעיה להראות את זה. מה, אנשים מטומטמים? הוא נותן את הקבוצה בחינם לגוף מסוים ואלי טביב רצה לשלם 25 מיליון שקל או 5 מיליון אפילו, אני מגזים בכוונה, והוא לא נותן. איפה יש בעולם העסקים שעושים דבר כזה?”.

לאן מכבי נתניה הולכת?

”הבן אדם אומר בפה שלו שהוא לא קיבל שקל”.

לאן זה הולך?

”ב-20 לחודש יש בחירות וראש העיר שייבחר לפי דעתי, אבי סלמה הוא אוהד שרוף של הקבוצה”.

הוא מתחבר לחרדים, הוא יעצור תקציבים ויאסור לשחק בשבת?

”הוא אומר שהוא לא ייתן תקציב בלי שהוא ידע לאן הכסף הזה הולך. אני אומר לך שהוא יעשה חריש עמוק. לא ייתכן שעיר עם חוב כזה תיתן תקציב לקבוצה שלא מוציאה כסף מהכיס שלה. כנראה שהחבר’ה האלה יברחו, הקהל של נתניה לא פראייר”.

לא רצית לרוץ לראשות העיר?

”הגעתי למסקנה שעבודה ציבורית לא משתלמת, אין הערכה”.

איך הסאגה תסתיים?

”אני חושב שיהיה הרבה רעש ובלאגן, לפי התוצאות הבאות זה מה שייראה. אם יהיה מזל במשחקים יהיה שקט. הקהל של נתניה זה רכבת הרים, זה תלוי אם מצליחים”.