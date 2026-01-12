יום שני, 12.01.2026 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"יש כאוס ענק, כאילו מישהו שדד לנו את נתניה"

שחקן העבר, פודי חלפון, ב"שיחת היום" על פיטורי אבוקסיס: "לא מובן בקנה מידה עולמי. רוצה לראות שמישהו שם שקל בקופה, כנראה שהבעלים האלה יברחו"

|
יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)
יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)

אחרי שרשרת תוצאות לא טובות, אתמול (ראשון), מכבי נתניה הודיעה משום מקום על כך שפיטרה את יוסי אבוקסיס. שחקן העבר של היהלומים, פודי חלפון, הגיע לדבר על כך ועל מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

איך אתה רואה מה שקורה?
”העיר גועשת ורועשת, יש בלאגן גדול, יש משהו שלא מובן בשום קנה מידה של כדורגל עולמי. המצב הזה הוא מין כאוס ענק, כאילו מישהו שדד לנו את מכבי נתניה”.

אתה הולך עם עורך דין צמוד?
”אני מאמין בצדקת הדרך, אומר מה שאני חושב. מה שאנשים עושים בקבוצה הזאת, אם יבדקו מה הולך טוב, לדעתי ולכאורה יש פה משהו שהוא לא מובן בקבוצה. כל הניהול, כל הצורה. בגלל שכל הדברים שלהם עקומים אני לא אופתע שהעסקה של טאבי מבוטלת והוא חוזר להפועל פתח תקווה. אני אגיד עוד משהו, מי שקנה את מכבי נתניה, אמרו מראש שהם קבוצת רכישה, הבנו, הכל בסדר. הם פיטרו את יוסי אבוקסיס עם פיצוי קטן, הם עכשיו הביאו את בני לם שהמשכורת שלו כבר משולמת, כמו שאתם מכירים אותו הוא מביא התלהבות, הוא ינצח את מכבי יפו, את סכנין ואז ישאירו אותו עד סוף העונה”.

מה עם המאמן הברזילאי?
”זה מאמן של גרוש וחצי. אם תבדוק את החוזה שלו”.

בני לם (ראובן שוורץ)בני לם (ראובן שוורץ)

אייל סגל אמר לנו בשבוע שעבר שהוא ראה שהבעלים החדש העביר לקופה 7 מיליון דולר.
”אי אפשר לראות את זה בבנק? אני רוצה לראות בעיניים שלי שמישהו שם שקל בקופה. מה הבעיה להראות את זה. מה, אנשים מטומטמים? הוא נותן את הקבוצה בחינם לגוף מסוים ואלי טביב רצה לשלם 25 מיליון שקל או 5 מיליון אפילו, אני מגזים בכוונה, והוא לא נותן. איפה יש בעולם העסקים שעושים דבר כזה?”.

לאן מכבי נתניה הולכת?
”הבן אדם אומר בפה שלו שהוא לא קיבל שקל”.

לאן זה הולך?
”ב-20 לחודש יש בחירות וראש העיר שייבחר לפי דעתי, אבי סלמה הוא אוהד שרוף של הקבוצה”.

הוא מתחבר לחרדים, הוא יעצור תקציבים ויאסור לשחק בשבת?
”הוא אומר שהוא לא ייתן תקציב בלי שהוא ידע לאן הכסף הזה הולך. אני אומר לך שהוא יעשה חריש עמוק. לא ייתכן שעיר עם חוב כזה תיתן תקציב לקבוצה שלא מוציאה כסף מהכיס שלה. כנראה שהחבר’ה האלה יברחו, הקהל של נתניה לא פראייר”.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)

לא רצית לרוץ לראשות העיר?
”הגעתי למסקנה שעבודה ציבורית לא משתלמת, אין הערכה”.

איך הסאגה תסתיים?
”אני חושב שיהיה הרבה רעש ובלאגן, לפי התוצאות הבאות זה מה שייראה. אם יהיה מזל במשחקים יהיה שקט. הקהל של נתניה זה רכבת הרים, זה תלוי אם מצליחים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */