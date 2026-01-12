יום שני, 12.01.2026 שעה 17:03
שונות  >> שיחת היום של שוופס

״הפועל י-ם לא מספיק טובה בליגה, לא נראה טוב״

מאמן העבר, רוני בוסאני, דיבר ב״שיחת היום״: ״הליגה חשובה, זה לא שהם כבר הבטיחו את היורוליג. לא יהיה קל, אבל מכבי ת״א צריכה לנצח את ז׳לגיריס״

|
קשיוס ווינסטון וג'ון דיברתולומאו במאבק (רועי כפיר)
קשיוס ווינסטון וג'ון דיברתולומאו במאבק (רועי כפיר)

מכבי תל אביב התאוששה אמש (ראשון) משבוע ספרדי כפול ביורוליג בו הפסידה פעמיים, עם ניצחון גדול וחשוב על הפועל ירושלים בליגת ווינר סל. מאמן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על ההתמודדות ועל שתי הקבוצות.

איך ראית את המשחק אתמול?
”מכבי בשני רבעים מצוינים הגנתית, השני והשלישי”.

הפועל ירושלים לא טובה בליגה.
”יש בזה משהו. ראיתי אתמול את הארפר, הזריקות מבחוץ היו קצרות, כאילו הוא עייף. הוא התחיל את המשחק טוב אבל מבחוץ לא היה טוב. בינתיים בליגה למעט מול הפועל תל אביב הפועל ירושלים באמת לא הייתה בשיאה”.

יונתן אלון (חגי מיכאלי)יונתן אלון (חגי מיכאלי)

יכול להיות שההחלטה היא להתרכז בלהגיע ליורוליג?
”אני לא מאמין בכאלה החלטות. הפועל ירושלים לא הבטיחה לעצמה את היורוליג, הליגה זה משהו חשוב, שחקנים משתפשפים שם. כששחקן עולה נגד מעבי ת”א המוטיבציה עולה בכמה דרגות ואתמול זה לא נראה טוב”.

איך אתה רואה את המשחק מול ז’לגיריס?
”מכבי ניצחה במשחק הקודם, זה היה כיוון דרך לז’לגיריס שירדו ואז התאוששו קצת מול הפועל. משחק לא קל. מכבי בבית זה תוספת של כוח לכל שחקן. מכבי צריכה לנצח אבל לא יהיה קל. ללוני ווקר יש פציעה לא קלה בכתף, אני מקווה שלאט לאט הוא ייכנס”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */