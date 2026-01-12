יום שני, 12.01.2026 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"מתנגדים כי בחסות הדגל הדליקו שם אבוקות"

רפ"ק לירון לוי ל"שיחת היום" על איסור דגלי פריסה של אוהדי מכבי ת"א בדרבי: "האם יש מידע מודיעיני? לא יכול להיכנס לזה. מסתמכים על לקחי העבר"

|
תפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (אופיר מגדל)
תפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (אופיר מגדל)

אוהדי מכבי תל אביב התבשרו שלא יוכלו להכניס תפאורה לדרבי המסקרן מול הפועל תל אביב בגביע המדינה. בעוד הקהל הצהוב דורש מהמועדון לפעול כדי לשנות את ההחלטה, רב פקד לירון לוי, קצין אגף המבצעים במרחב איילון, דיבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה הסיפור, למה אתם אוסרים את הציוד?
”לא אוסרים על הכנסת ציוד עידוד, רק מתנגדים לדגלי הפריסה, כי פעם קודמת בחסות הדגל הדליקו שם אבוקות ורימוני עשן. לא רוצים להגיע לאירוע כמו בדרבי הקודם”.

האוהדים טוענים שהם לא רוצים להסתיר אבוקות, הם רוצים תפאורה.
”זה נחמד שהם אומרים את זה, אבל הדברים מדברים בעד עצמם”.

אבל השנה לא היה כלום עם אוהדי מכבי ת”א.
”אנחנו לא עושים איפה ואיפה. אם אני מחליט שהסתרת אוהדים זה לא מקובל, כי יכולה להיות התרחשות מתחת לדגל, אז אני מונע את זה משני הצדדים”.

שוטרים מול הקהל של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)שוטרים מול הקהל של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

יש לכם מידע מודיעיני לגבי אפשרות של אבוקות ביציע הזה?
”לא יכול להיכנס לזה. אנחנו מסתמכים על לקחי העבר”.

זה סופי?
”לא יודע להגיד אם כן או לא. יש לנו שיקול דעת, גם אם זה ישתנה זה אומר שהייתה פה מחשבה. גם בדרבי הקודם הקבוצות התחייבו לא להדליק או לזרוק וראינו מה קרה, שלדרבי חוקים משלו”.

בסוף קהל שמתנהל בצורה נכונה לא צריך לסבול, אפילו לקבל צ’ופר.
”אתה צודק בהחלט, אבל אני תפקידי לשמור על כלל האנשים. אם הקומץ הקטן מרשה לעצמו לעשות דברים כאלה, אני מבחינתי שאני לא מאפשר את זה, ואעשה בידוק רציני מחוץ לאצטדיון”.

בסוף, בדרבי הקודם לא הצלחתם למנוע. איך אתה מבטיח שהפעם יהיה דרבי?
”אני לא אצא בהצהרות. כל הזמן אנחנו מנסים לחדש. איך האבוקות נכנסות זו באמת שאלה טובה. אנחנו מנסים לבדוק. מיליון דברים יכולים להיות. בסוף, אנחנו לא מגיעים למלחמה, אלא למשחק ספורט. אנחנו מקדימים את פתיחת השערים לחמש וחצי, אני מבקש מכלל הקהל להימנע מאבוקות, להוקיע את הדבר הזה. אבוקה או רימון עשן זה מסכן חיים, בנוסף, אני מבקש, לא נסבול קריאות שואה למיניהן. במקרה כזה אנחנו נסגור את המשחק. לא מבין איך העם היהודי יכול לקבל קריאות שואה”.

