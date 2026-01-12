ירמקוב, רביבו וקורין: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-18 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-19 ייצא לדרך ממש בקרוב, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)

גאורגי ירמקוב

ה-0:0 מול הפועל באר שבע בטרנר היווה את המשחק השלישי ברציפות בו שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, שומר על רשת נקייה. וזה לא במקרה – האיש בין הקורות של הירוקים הצטיין בהתמודדות בבירת הנגב וסיים את הערב עם לא פחות מ-8 הצלות, שהביאו נקודה יקרה לקבוצה של ברק בכר.

גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

רוי רביבו

המגן של מכבי תל אביב עזר לה להשיג ניצחון ליגה שני ברציפות וגם לשמור על רשת נקייה ב-0:1 על בני סכנין. יתרה מזאת, הוא הוסיף בישול נפלא לעידו שחר, כשעוד קודם לכן סידר לחבריו מצבים טובים להבקעה. הקו השמאלי של הצהובים נראה טוב יותר כשרביבו בפעולה.

רוי רביבו (סתיו מלך)

רוי קורין

שחקן ההתקפה של הפועל תל אביב הוביל את החלק הקדמי של אליניב ברדה ב-3:3 המטורף עם הפועל חיפה, כשכבש וגם הוסיף בישול. ולא מדובר רק במספרים עצמם, אלא בחשיבות ובטיימינג של המעורבות בגולים – כשהוא הבקיע את הראשון בהתמודדות ובישל את השער שצימק ל-3:2 בדרך לשוויון של החבורה מתל אביב.

רוי קורין (עמרי שטיין)

רועי דוד

אחרי ההצגה בשבוע שעבר, בה הבקיע צמד והוסיף עוד בישול, הקשר הנהדר הסתפק הפעם “רק” בשער אחד ובישול נוסף, כשהוא ממשיך בפריצה האדירה שלו ומוביל את הפועל פתח תקווה לעוד ניצחון 1:4, הפעם על עירוני טבריה, שהגיעה בכושר למשחק.

רועי דוד (חג'אג' רחאל)

נדב זמיר

השוער הנהדר של הפועל ירושלים נתן הצגה בתיקו 1:1 הדרמטי עם מכבי נתניה באצטדיון מרים, כשעל אף השער שספג, בו לא היה אשם, הוא סיפק הצלות רבות שמנעו תבוסה, כולל פנדל שלקח להריברטו טבארש.

נדב זמיר (חג'אג' רחאל)

עובדיה דרוויש

בקרב התחתית הלוהט בו עירוני קריית שמונה הביסה 2:5 את מ.ס אשדוד, המגן הימני נראה פשוט נהדר, כשהוא אף כבש את אחד השערים, כששלח טיל של ממש עם רגלו הימנית מ-25 מטרים, היישר לכיוון החיבורים הרחוקים.