החלטה תקדימית באיגוד השחמט נגד איראן

אם לא מספיקות המחאות בשבועות האחרונים של העם באיראן נגד משטר האייתולות, כעת גם עולם השחמט האיראני נקלע לסערה: פיד"ה (איגוד השחמט העולמי) קבעה בהחלטה חריגה ותקדימית כי איגוד השחמט האיראני ביצע חרם מכוון נגד נבחרת הנשים של ישראל, והטילה עליה קנס בסך 25 אלף אירו. זאת לאחר שנבחרת הנשים האיראנית לא התייצבה למשחק מול המקבילה הישראלית באולימפיאדת השחמט ב-2024 בבודפשט.

ההליך נפתח בעקבות תלונה רשמית שהגיש איגוד השחמט הישראלי, בטענה כי היעדרות הנבחרת האיראנית מהמשחק לא הייתה מקרית, אלא חלק ממדיניות חרם שיטתית נגד ספורטאים ישראלים. בהרכב ועדת האתיקה והמשמעת של פיד"ה (EDC) נקבע פה אחד כי התלונה קבילה, וכי מדובר בהפרה ברורה של עקרונות היסוד של הארגון.

בהחלטתה ציינה הוועדה, כי העובדה שהנבחרת האיראנית לא הופיעה למשחק והפסידה טכנית 4:0 אינה שנויה במחלוקת. טענת ההגנה של האיראנים, שלפיה הצוות לא הצליח להגיע לאולם בשל הצפות וחסימות כבישים באזור הדנובה, נדחתה לאחר בדיקה שנערכה. לפי עדות סגנית נשיא פיד"ה, "מצב ההצפות היה בשליטה ביום האחרון של הטורניר, ואף קבוצה לא נמנעה מלהשתתף במשחקים". עוד הוסיפה כי תוכנית חירום אומנם הוכנה, אך "לא היה כל צורך ליישם אותה".

שר התרבות והספורט עם יו"ר איגוד השחמט והמנכ"ל (SE-PR איגד השחמט)

בפיד"ה הדגישו כי גם נבחרת הגברים של איראן, ששהתה באותו מלון ובאותם תנאים לוגיסטיים, הגיעה בזמן למשחקה מול ארמניה. בוועדה נכתב כי "ההשפעה הסלקטיבית של ההצפות, שפגעה כביכול רק בקבוצה ששובצה מול ישראל, אינה עומדת במבחן ההיגיון ומערערת את גרסת המשיבה".

עוד צוין בהחלטה כי השופט הראשי של האולימפיאדה קיבל מידע מוקדם על אפשרות לחרם, וביום המשחק לא התקבלה כל הודעה רשמית מצד האיראנים המסבירה את היעדרותם. לנוכח היעדר הסבר אמין, ובהתחשב ב"היסטוריה המתועדת של חרמות נגד ספורטאים ישראלים מצד נציגי ספורט איראניים", קבעה הוועדה כי היא "משוכנעת במידה נוחה" שמדובר בחרם מכוון. כמו כן, הודיעה פיד"ה כי במידה והקנס לא ישולם תוך שלושה שבועות, הפדרציה תורחק זמנית מפעילות בארגון, לרבות השתתפות באסיפה הכללית, לתקופה של שנה.

אליפות פתוחה בשחמט עם מאות משתתפים (SE-PR איגד השחמט)

ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט בישראל, אמר בעקבות ההודעה: "מדובר בהחלטה חשובה שמחזירה את הכבוד והצדק לספורט הישראלי. אני מברך את פיד"ה על העמידה האיתנה לצידנו והפעילות הנחושה בכל אירוע שאינו תואם לערכים של השחמט. לא נסכים לעולם לחרמות פוליטיים נגד ספורטאים שלנו, וההחלטה מבהירה בצורה חד-משמעית שכל ניסיון להפלות על בסיס לאומני יענה בהתאם".

במקביל, באיגוד הישראלי לשחמט משלימים את ההכנות לקראת אליפות ישראל- התחרות הכי יוקרתית שיש לשחמט הישראלי להציע שתתקיים בעכו בשיתוף עיריית עכו וראש העיר עמיחי בן שלוש בתאריכים ה-19-27/1/2026 ותהיה פתוחה לקהל הרחב עם סך פרסים בסך 90 אלף שקל למנצחים. לאורך האליפות יתקיים הפנינג שחמט במוסדות שונים בעיר במטרה להנגיש את משחק המלכים לכל תושבי המדינה: "תהיה חוויה לכולם", ציין מנכ"ל איגוד השחמט, גיל בורחובסקי.