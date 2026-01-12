יום שני, 12.01.2026 שעה 11:14
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

בשידור חי: לאמין ימאל תפס את שצ'סני מעשן

כוכב בארסה סובב את הפלאפון מיד וצחק: "אי אפשר לצלם את זה". אראוחו הונף באוויר אחרי הקאמבק והזכייה, ראפיניה: "התרגשתי", ומי לא חגג אחרי שכבש?

וויצ'ך שצ'סני בשידור החי של לאמין ימאל (IMAGO, אינסטגרם)
וויצ'ך שצ'סני בשידור החי של לאמין ימאל (IMAGO, אינסטגרם)

ברצלונה זכתה אמש (ראשון) בתואר ראשון העונה אחרי ניצחון 2:3 על ריאל מדריד בגמר הסופר קאפ שנערך בג’דה, ערב הסעודית. זה כבר התואר הרביעי של האנזי פליק בקטלוניה ושוב זה היה על חשבון היריבה המושבעת, כמו בשנה שעברה. על הדשא זו הייתה הופעה קבוצתית מרשימה, אך מה שלא פחות משך תשומת לב התרחש מחוץ לכר הדשא, ובעיקר בחדר ההלבשה.

שחקני ברצלונה כמובן חגגו ורגע משעשע נרשם בשידור החי של לאמין ימאל מהאצטדיון כשסובב את הפלאפון ותפס במקרה את וויצ’ך שצ’סני מעשן בפינה. “אי אפשר לצלם את זה", אמר מספר 10 של בארסה ומיד הזיז את הפלאפון, לפני שחתך את השידור עם צחוק נבוך, אך הקטע כבר עשה את דרכו לרשת.

החגיגות החלו עוד על הדשא, כאשר רונאלד אראוחו, שחזר לשחק לאחר למעלה מחודש של היעדרות בשל התמודדות עם בעיות בריאות הנפש, שגרמו לו להגיע לישראל, זכה לרגע מרגש במיוחד. הבלם האורוגוואי נכנס בדקה ה-93 במקום לאמין ימאל לאחר הרחקתו של פרנקי דה יונג ועמד במשימה למרות לחץ כבד ושני מצבים טובים של ריאל שנהדפו על ידי ז’ואן גארסיה.

שחקני ברצלונה עם גביע הסופר קאפ (רויטרס)שחקני ברצלונה עם גביע הסופר קאפ (רויטרס)

בסיום המשחק, אראוחו הונף באוויר על ידי חבריו לקבוצה, ולאחר מכן אף זכה להניף את גביע הסופר קאפ כקפטן, במחווה מיוחדת מצד מארק אנדרה טר שטגן. גם הנשיא ז’ואן לאפורטה היה נרגש במיוחד והרעיף חיבוקים על הבלם, שסיפק שלוש תמונות בלתי נשכחות: הרמת הידיים לשמיים לפני הכניסה למגרש, ההנפה החגיגית בסיום והחיוך הרחב שחזר לפניו.

בנוסף, היו לא מעט רגעים שלא נראו דרך המסך. לאחר השער השני של ראפיניה, חלק גדול משחקני ההגנה והקישור של ברצלונה לא רצו לחגוג, אלא ניצלו את הפסקת השתייה כדי להתקבץ סביב פליק והצוות המקצועי ולקבל הוראות. אריק גארסיה וז’ול קונדה הקשיבו ישירות למאמן, בעוד לאמין ימאל, פרנקי דה יונג ופאו קובארסי שוחחו עם אנשי הצוות - עדות לחיבור ולמשמעת הטקטית של הקבוצה.

ראפיניה שכבש צמד ונבחר ל-MVP של הטורניר, אמר לאחר הזכייה: "ידענו מה אנחנו צריכים לעשות כדי לנצח. עשינו את זה טוב מאוד. היו רגעים שהיינו צריכים להגן יותר, וכשהכדור היה אצלנו שיחקנו מצוין. התוצאה בסיום די לא משקפת את מה שעשינו".

רונאלד אראוחו מונף באוויר (IMAGO)רונאלד אראוחו מונף באוויר (IMAGO)

עוד הוסיף: "ללבוש את החולצה הזו אומר לשאוף לזכות בתארים. נילחם כדי לזכות בכולם. הקבוצה התבגרה ואפשר לשפר את מה שעשינו בעונה שעברה". ראפיניה הודה כי "התרגשתי קצת בסיום".

עבור מספר שחקנים הייתה זו זכייה ראשונה בתואר במדי ברצלונה. ז’ואן גארסיה, מרקוס רשפורד, רוני ברדג’י, וגם שחקני הבית דרו, ז’ופרה טורנטס וטומי מארקס, חוו לילה מיוחד בג’דה.

גארסיה אמר: "זו הייתה לילה מדהים. משחק אינטנסיבי וניצחון גדול. זה התואר הראשון שלי ואני מאושר. מבפנים לא סובלים כמו שזה נראה בטלוויזיה". רשפורד הוסיף: "לזכות בתואר הראשון זה תמיד מיוחד. אני מקווה שזו רק ההתחלה ושנזכה בעוד תארים. נהנינו, למרות שתמיד יש מה לשפר". על ההחמצה בדקות הסיום אמר בכנות: "לא נשאר לי כוח ברגליים".

